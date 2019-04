TF1 : Gagnez des places pour le concert évènement « Stars 80 » !

Par Julie Zimmermann | Ecrit pour TF1 |

Rendez-vous le Samedi 18 mai au Stade de France !

Après 11 années de tournées sold out et plus de 3,5 millions de spectateurs, Stars 80 crée une nouvelle fois l’évènement au Stade de France. Sur scène, retrouvez les chanteurs iconiques de ces tournées, leurs invités, leurs musiciens en live, leurs danseuses et danseurs pour la Massive Main Party 80 !

STARS 80 & FRIEND’S TRIOMPHE est un nouveau spectacle, un nouveau concept où les artistes ouvrent leur scène à la génération d’après… Retrouvez Benny B, Larusso et bien d’autres parmi la troupe* !

Opus, Indeep et Bonnie Tyler seront aussi au rendez-vous aux côtés d’une liste exceptionnelle de chanteurs et ce soir-là ils feront de Paris la ville de lumière, d’euphorie et de folie !





Tentez de gagner des places en remplissant le formulaire ICI pour remporter un des packs suivants :

1er prix : 1 pack famille de 4 places en Cat.1

2ème prix : 1 pack duo de 2 places en Cat.1









Informations sur ce jeu-concours :

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 25 avril inclus. Les gagnant(e)s seront contactés après la fermeture des inscriptions par mail ou par téléphone (si celui-ci est précisé dans le formulaire d’inscription) Bonne chance à tous et à très vite sur TF1&Vous !

Consulter le règlement





* Sabrina, Jean Luc Lahaye, Larusso, Emile Et Images, Julie Pietri, Patrick Hernandez, Joniece Jamison, Plastic Bertrand, Pauline Ester, Debut De Soiree, Cookie Dingler, Benny B, Jean Pierre Mader, Patrick Coutin, Phil Barney, Alec Mansion, Laroche Valmont, Jean Schultheis et leurs nombreux invités Warm Up Lucky Dance Party