TF1 vous invite à la Finale de The Voice Kids

Par V.M | Ecrit pour TF1 |

Assister à The Voice Kids a toujours été un rêve pour vous ?

Votre rêve pourra devenir réalité… nous vous offrons 2 Places pour assister à cette soirée exceptionnelle.

N’attendez-plus cliquez ici !



Vous aurez peut-être l’occasion de vivre une soirée unique : l’ambiance de l’émission, les jurés et les Kids prétendants au titre de la "Plus Belle Voix"!



Informations sur ce jeu-concours :

Les inscriptions sont ouvertes dés aujourd’hui et jusqu’au 21 septembre inclus. La ou le gagnant (e) sera contacté(e) par TF1 après la fermeture des inscriptions.

Les mineurs devront impérativement être accompagnés d’un majeur. Les frais de déplacements ne seront pas pris en charge.







A bientôt sur TF1&Vous pour de nouveaux privilèges !