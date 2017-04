TF1 vous invite à l'Avant-Première de "Juste un regard"

Par Gauthier IVAIN | Ecrit pour TF1 |

Découvrez la Nouvelle Fiction de TF1 en présence de Harlan Coben et des comédiens !

Une soirée en VIP !

Assistez aux 2 premiers épisodes de la prochaine mini-série événement de TF1 le Jeudi 11 Mai.

Dans un cadre d'exception, vous compterez parmi les VIP de la soirée !



L'adaptation d'un roman de Harlan Coben

Cette nouvelle mini-série racontera l’histoire d’Eva Beaufils. Il aura suffi d’un regard sur une vieille photo, porteuse d’une incroyable révélation, pour que son univers bascule… Bastien, son mari, disparaît soudain. Eva n’a alors plus qu’un objectif : le retrouver à tout prix, même si cela met en péril leurs enfants et ravive les cicatrices de son propre passé. Car Eva le sait, ce n’est qu’au bout de ce voyage qu’elle trouvera réponse à sa question…

L’amour est-il plus fort que le mensonge ?



Harlan Coben, Virginie Ledoyen et Thierry Neuvic seront présents !

L'écrivain sera l'invité exceptionnel de la soirée. Il sera accompagné de Virginie Ledoyen et Thierry Neuvic qui interprètent les deux héros de la série.

La projection des épisodes sera suivie d'un cocktail au cinéma.



