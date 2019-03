TF1 vous invite à l’Avant-Première de la nouvelle saison de « Miraculous, Les Aventures de Ladybug et Chat Noir »

Par Sylvie THIBOUT | Ecrit pour TF1 |

Avec le temps, Marinette et Adrien ont fini par devenir des amis. Mais la collégienne découvre que déclarer ses sentiments à un ami n’est pas aussi simple, ce serait même presque le contraire ! Pour Ladybug et Chat Noir, malgré de nouveaux pouvoirs et des coéquipiers auxquels ils peuvent faire appel quand la situation le nécessite, la confrontation avec Papillon est de plus en plus musclée.

Leur adversaire de toujours est lui aussi plus fort depuis qu’il peut faire appel à Mayura, une vilaine capable de créer des alliés aux akumatisés, les supervilains.

Plus de pouvoirs, plus d’action, plus de vilains et encore plus d’émotions ! La saison 3 de « Miraculous, Les Aventures de Ladybug et Chat Noir » va mettre Marinette et Adrien à l’épreuve : sauront-ils protéger leurs secrets et ne pas laisser leur vie privée influer sur leurs aventures de superhéros ?

Pour le savoir, tentez de gagner vos places pour le dimanche 7 avril dès 9h30 à TF1 en remplissant le formulaire ICI !



Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au jeudi 28 mars 2019 inclus.

Seuls les gagnants seront contactés par TF1 après la fermeture des inscriptions et remporteront 4 places (vous et vos accompagnants que vous aurez inscrits dans le formulaire prévu à cet effet) pour assister à la projection de « Miraculous, Les Aventures de Ladybug et Chat Noir » dimanche 7 avril 2019 dès 9h30 .



Détail de la matinée exceptionnelle qui vous attend :

Un petit-déjeuner vous sera offert à votre arrivée. Vos enfants pourront se faire prendre en photo avec Ladybug et venir déguisés s’ils le souhaitent ;-)

Après la projection, vous aurez l’opportunité de poser toutes vos questions au réalisateur Thomas Astruc. Sans oublier une séance de signature avec ce dernier.

Les mineurs devront obligatoirement être accompagnés d’une personne majeure.



Bonne chance à tous et à très vite sur TF1&Vous !





