TF1 vous invite à une projection spéciale du film d’animation LE GRINCH

Découvrez avant tout le monde LE GRINCH, le nouveau film d’animation d’Illumination et d’Universal Pictures, LE GRINCH, basé sur le grand classique écrit par le Dr Seuss, le mercredi 24 octobre à 19h à TF1.

VOTRE AVIS COMPTE !

Tout au long de l’année, TF1 vous invite à visionner des films de cinéma et à réagir ensuite à la projection en remplissant le questionnaire.

Cette démarche s’inscrit dans notre volonté d’être toujours attentifs à l’opinion de nos téléspectateurs.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au jeudi 18 octobre inclus. Pour vous inscrire, remplissez le formulaire.

Pour des raisons de sécurité :

Seuls les gagnants seront prévenus par mail et devront confirmer leur présence avant de recevoir leur invitation officielle*.

Vous devrez vous présenter avec votre pièce d’identité ainsi que celles de vos accompagnants et l'invitation le jour de la projection. Les personnes n’ayant pas reçu de confirmation pourront tenter leur chance pour une prochaine soirée.

*Si présence non confirmée, les gagnants ne pourront pas prétendre pouvoir assister à la projection.

L’histoire…

Le Grinch raconte l’histoire d’un vieux grincheux cynique qui s’est donné pour mission de voler Noël mais qui voit ses plans bouleversés grâce à la bonté et l’esprit de Noël d’une petite fille. Drôle, attachant et visuellement époustouflant, c’est une histoire universelle sur l’esprit de Noël et l’invincible pouvoir de l’optimisme.

Avec la voix de Laurent Lafitte de la Comédie Française (LE GRINCH)





