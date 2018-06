TF1 vous invite aux Etés de la Danse à la Seine Musicale

Par Elodie LEROY | Ecrit pour TF1 |

Vous aimez la danse, les ballets ? Venez vivre une soirée inoubliable à la Seine Musicale !





Pour tenter de gagner 2 places pour la représentation du jeudi 5 juillet à 20h, remplissez le formulaire.



Lors de cette soirée, vous aurez la chance d’assister à une représentation du Pacific Northwest Ballet de Seattle, pour la première fois en France avec 8 chorégraphes contemporains : Alejandro Cerrudo, Ulysses Dove, William Forsythe, Jessica Lang, Benjamin Millepied, Crystal Pite, Twyla Tharp, Christopher Wheeldon.







Le programme de votre soirée le jeudi 5 juillet à 20h :







Représentation avec l'Orchestre Prométhée





Her Door to the Sky

Musique : Benjamin Britten

Chorégraphie : Jessica Lang





Slingerland Duet

Musique : Gavin Bryars

Chorégraphie : William Forsythe





Appassionata

Musique : Ludwig van Beethoven

Chorégraphie : Benjamin Millepied





Waiting at the Station

Musique : Allen Toussaint

Chorégraphie : Twyla Tharp





Informations sur ce jeu-concours :

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 25 juin inclus. Les gagnants seront contactés par TF1 après la fermeture des inscriptions.





Bonne chance à tous !

Consultez le règlement