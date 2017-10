TF1 vous invite au Gala de l’association : Le Hérisson

Par VM | Ecrit pour TF1 |

Depuis quelques années, le Gala du Hérisson réunit des artistes et célébrités qui souhaitent apporter du bonheur aux jeunes handicapés et soutenir l’association dans son action. Cette année, Amir (The Voice 3) sera l’invité d’honneur du Gala présenté par Christophe Beaugrand. Tout au long de cette soirée, de nombreux artistes se succéderont sur scène pour un spectacle exceptionnel en faveur de l’accès à la culture et aux loisirs des personnes handicapées.



Comment ça marche ?

Les inscriptions sont ouvertes dès aujourd’hui et jusqu’au 19 octobre inclus. Les gagnants seront contactés après la fermeture des inscriptions et remporteront les prix suivants :

Des Pass VIP valables pour deux personnes comprenant un accès aux coulisses avec une rencontre des personnalités présentes (les deux premiers inscrits).

Des places valables pour deux personnes (par tirage au sort).



Qu’est-ce que l’association le Hérisson ?

L'association Le Hérisson (loi 1901), située à Gretz- Armainvilliers en Seine-et-Marne, a été créée en décembre 2000, en majorité par des parents ayant un enfant handicapé.

Le nom de cette association fait référence au livre de Katia Rohde : « L’enfant hérisson», autobiographie d’une jeune autiste pourvue d’une vive intelligence.

L’association, conviviale et familiale, veut avant tout aider ces jeunes handicapés à être reconnus à leur juste valeur, en leur proposant un accès à la culture et aux loisirs.

La volonté de l’association est surtout d’intégrer le handicap dans la société et de favoriser régulièrement les sorties et les échanges.



« Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité » Saint-Exupéry.

Pour en savoir plus, rendez-vous également sur le compte Twitter et la page Facebook de l'association Le Hérisson.



