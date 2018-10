TF1 et LCI, partenaires de Miró : l’exposition événement au Grand Palais !

Par V.M | Ecrit pour TF1 |

Retraçant 70 ans de création, l'exposition Joan Miró dévoile l’homme libre, le poète engagé et l’artiste prolifique qu'il était. Réunissant près de 150 œuvres dont certaines inédites en France et couvrant 70 ans de création, cette rétrospective retrace l’évolution technique et stylistique de l’artiste.



Miró crée à partir de ses rêves et nous ouvre les portes de son univers poétique.

Il transforme ainsi le monde avec une apparente simplicité de moyens, qu’il s’agisse d’un signe, d’une trace de doigt ou de celle de l’eau sur le papier, d’un trait apparemment fragile sur la toile, d’un trait sur la terre qu’il marie avec le feu, d’un objet insignifiant assemblé à un autre objet.



Miró fait surgir de ces rapprochements étonnants et de ces mariages insolites un univers constellés de métamorphoses poétiques qui vient réenchanter notre monde.

"Pour moi, un tableau doit être comme des étincelles. Il faut qu’il éblouisse comme la beauté d’une femme ou d’un poème".



Miró : rétrospective au Grand Palais du 3 octobre 2018 au 4 février 2019 !



