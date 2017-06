TF1 et LCI partenaires de la rétrospective de David Hockney au Centre Pompidou vous convient à son vernissage

Par Elodie LEROY | Ecrit pour TF1 |

Découvrez en avant-première la plus complète exposition consacrée à l’œuvre de David Hockney, l’un des artistes anglais les plus populaires du 20ème siècle, au Centre Pompidou à Paris du 21 juin au 23 octobre 2017.

Pour tenter de remporter une invitation au vernissage de la rétrospective de David Hockney le mardi 20 juin en matinée : CLIQUER ICI.



« La création artistique est un acte de partage »

Découvrez l’intégralité du parcours artistique de David Hockney

Avec plus de 160 peintures, photographies, installation vidéo, dessins, ouvrages….cette rétrospective anniversaire présente les tableaux les plus célèbres de l’artiste : piscines, double portraits ou encore paysages monumentaux. Elle dévoile aussi son intérêt pour les outils techniques de reproduction et de production moderne des images allant de la photographie à l’iPad.

Une exposition incontournable résolument dans l’air du temps…





Informations sur ce jeu-concours :

Les inscriptions sont ouvertes du jeudi 8 juin au 15 juin inclus. Le gagnant remportera deux entrées au vernissage du 20 juin en matinée au Centre Pompidou et sera contacté par TF1 à la fin des inscriptions.







A très bientôt sur TF1&Vous pour découvrir d’autres offres et privilèges !





Portrait d’un artiste (Piscine avec deux personnages), 1972

Acrylique sur toile

214 x 305 cm

© David Hockney

Photo : Art Gallery of New South Wales / Jenni Carter