TF1 vous offre 2 places pour assister aux NRJ Music Awards 2018

Par Sylvie TH. | Ecrit pour TF1 |

Nous vous donnons rendez-vous samedi 10 novembre 2018 à partir de 21h, pour l'événement musical de l'année : la cérémonie des NRJ Music Awards - 20th Edition, présentée par Nikos Aliagas, au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes.



1 seul gagnant se verra attribué 2 places pour assister à l'une des plus grandes cérémonies musicales d'Europe !



Les NRJ Music Awards feront une nouvelle fois l'événement à Cannes, où l'histoire d'amour se poursuit entre l'une des plus grandes cérémonies musicales d'Europe et la Croisette. Cette 20ème édition promet d'être exceptionnelle !



Informations sur le jeu-concours :

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au mardi 23 octobre 2018 inclus. Le gagnant sera contacté par TF1 par téléphone et remportera 2 places pour assister aux NRJ Music Awards 2018 - 20th Edition.





Bonne chance à tous et à très vitre pour d'autres offres sur TF1&Vous.

Consulter le règlement

TF1, Partageons des Ondes Positives.