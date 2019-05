TF1 vous offre des déguisements, albums et d'autres lots Miraculous !

Par Julie Zimmermann | Ecrit pour TF1 |

Le dessin animé "Miraculous, Les Aventures de Ladybug et Chat Noir" donne rendez-vous à vos enfants tous les dimanches matins dès 9h30 pour une 3ème saison avec encore plus de pouvoirs et d'aventure !

Vos enfants pourront se plonger davantage dans l’univers de Ladybug et Chat Noir avec les nombreux lots Miraculous que TF1 vous offre : des poupées, magazines, stickers, déguisements et parures de lit sont à gagner !

Tentez de gagner en cliquant ici

Vous remporterez, peut-être, un des lots suivants :

1er lot : Poupées LadyBug et Chat Noir

Avec ces deux figurines accompagnées de leurs fidèles compagnons Tikki et Plagg, votre enfant est bien entouré pour inventer un tas d’histoires surprenantes et développer son imagination ! Ce duo de super-héros transporte votre enfant dans un monde fun dans lequel il s’amuse durant des heures !





2ème lot : Album avec 250 stickers

Retrouvez vos super-héros préférés Ladybug et Chat Noir dans une collection de stickers Panini pleine d’aventures ! Vos enfants reviveront les meilleurs moments de la série et tous ses secrets... Contient 1 album de 32 pages et 50 pochettes de 5 stickers, soit 250 stickers.





3ème lot : Magazine Miraculous n°6 de mars avec gadget

Miraculous accueille de nouveaux personnages : Kagami Tsurugi, Luka Couffaine et Rena Rouge. Lisez leurs portraits découvrez 2 BD, un test, des jeux et le coin des fans ! Et en cadeau, le collier "Best Friends" pour votre enfant et son/ sa meilleur(e) ami(e) !





4ème lot : Déguisement et sac à main

Mettez-vous dans la peau de Ladybug avec ce costume. Il se compose d'une combinaison, d'un masque et d'un sac. La combinaison élastique est rouge avec des pois noirs. Elle est complétée par un loup qui se porte à l'aide d'un élastique, ainsi que par un petit sac rond et dans le même tissu que la combinaison qui se porte en bandoulière.





5ème lot : Parure de lit MIRACULOUS LADYBUG HEROINE

Parure de lit enfant 2 pièces figurant l'héroïne Lady bug. La Housse de couette est réversible, d'un côté Mainette, de l'autre, Miraculous Ladybug ! Dimensions Française standard. Housse de couette 140*200cm et Taie 63*63cm. Linge de lit de qualité 100% coton, elle convient pour un lit une personne.



Informations sur le jeu-concours :

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 29 mai inclus. Les gagnant(e)s seront contactés après la fermeture des inscriptions par mail ou par téléphone (si celui-ci est précisé dans le formulaire d’inscription).



Bonne chance à tous !



TF1 – Partageons des Ondes Positives