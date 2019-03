LCI vous offre des invitations pour la nouvelle exposition permanente « Robots » à la Cité des Sciences et de l’Industrie

Par Thomas Pascual | Ecrit pour TF1 |

A partir du 2 avril 2019, la Cité des Sciences et de l’Industrie accueille l’exposition « Robots » à travers un parcours innovant et ludique. Plongez au cœur de l’univers de la robotique en famille ou entre amis avec TF1&Vous !

Une expérience immersive

Le parcours est divisé en six pôles et illustre les problématiques liées à la robotique, son utilisation et sa place dans la société. Il est question de robots et non pas de machines, le visiteur peut appréhender ces différences et saisir les caractéristiques techniques qui font l’identité d’un robot.



Une partie de l’exposition est consacrée aux fondamentaux de la robotique et ses fonctions. De la naissance de la robotique jusqu’au design, le visiteur pourra s’immerger au cœur du fonctionnement des robots.

Le parcours offre la possibilité de percevoir le degré de liberté du robot ainsi que les moyens techniques et financiers mis en œuvre pour le développement de la robotique.

L’occasion de découvrir les avancées de la recherche dans le secteur de la robotique, notamment l’interaction Homme/robot, qu’elle soit physique ou émotionnelle.

Robots et société



Si l’exposition s’applique à transcrire l’histoire et les prouesses techniques des robots, une partie est consacrée à leur impact sociétal.

Les robots véhiculent une quantité d’idées reçues ou de peurs et font appel à l’imaginaire collectif notamment via le genre de la science-fiction.



Mais quel est aujourd’hui notre rapport aux robots ? Quels sont les obstacles culturels ? Quelles avancées et usages sont possibles ? Quel est le degré acceptable du progrès robotique et des interactions entre humains et robots ?

Enfin, le salon invite à s’interroger sur notre lien avec l’univers des robots et à envisager les avancées futures.

Comment participer ?

Tentez de gagner deux places pour l’exposition « Robots » à partir du 2 avril 2019 à la Cité des Sciences et de l’Industrie, ainsi qu'un catalogue de l'exposition. Pour ce faire, il vous suffit de remplir le formulaire en cliquant ici.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 27 mars. Les gagnant(e)s seront contacté(e)s après la fermeture des inscriptions par mail ou par téléphone.

Bonne chance à tous et à très vite sur TF1&Vous.

Consulter le règlement