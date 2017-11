TF1 vous offre des places pour Disney sur Glace – Le Voyage Imaginaire

Par Sylvie TH. | Ecrit pour TF1 |

Partez pour un voyage vers les mondes magiques de Disney. Le Roi Lion, La Petite Sirène, Lilo et Stitch et Peter Pan seront au rendez-vous ! Découvrez le royaume des lions avec Simba et Nala ; parcourez le royaume enchanté d'Ariel et Sébastien ; amusez-vous avec Lilo et Stitch en lançant un « aloha » et envolez-vous dans le ciel étoilé avec Peter Pan et son impertinente amie la Fée Clochette. Ce voyage au cœur des histoires féeriques Disney vous emportera si loin que vous ne voudrez plus en revenir !



Deux possibilités s’offrent à vous :

4 invitations (2 adultes + 2 enfants) et la participation exclusive de vos enfants à la ballade interactive avec leurs personnages préférés.

Et

Des invitations (4 par gagnant) pour le spectacle Disney sur Glace – Le Voyage Imaginaire.



Informations sur cet événement :

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au jeudi 30 novembre inclus.

Les gagnants seront contactés par TF1 et remporteront 4 places pour le spectacle Disney sur Glace – Le Voyage Imaginaire ou 4 places pour le spectacle et la ballade interactive.



