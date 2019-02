TF1 vous offre des places pour Hexagone, le nouveau spectacle de Fary

Par V.M | Ecrit pour TF1 |

Lors de ce nouveau spectacle, Fary se pose des questions sur l’identité et la culture, et l’on rit beaucoup !



Nous vous proposons de gagner des places pour le spectacle du vendredi 1er mars à 20h à l’AccorHotels Arena.



Hexagone en quelques lignes

Fary se pose des questions sur les liens entre le pays, la culture et l’identité. Il se demande si c’est la culture qui influence l’identité ou si c’est l’inverse.

Ne comptez pas sur lui pour vous donner les réponses, mais après tout, ce sont les questions qui comptent. Un stand-up désopilant.



Le saviez-vous ?

Fary s'est produit pour son nouveau spectacle au Comédia d’octobre à décembre. Il est en tournée nationale depuis janvier.



Informations sur ce jeu-concours : les inscriptions sont ouvertes dès aujourd’hui, et jusqu’au 25 février inclus. Les gagnants seront contactés après la fermeture des inscriptions.



