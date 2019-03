TF1 vous offre des places pour Maintenant Demain, le nouveau spectacle de Luc Langevin !

Par V.M | Ecrit pour TF1 |

Luc Langevin de retour avec Maintenant Demain !

Du rire à la stupéfaction, Luc Langevin vous (télé) transportera dans son univers à la fois poétique et saisissant !

Après son triomphe au Casino de Paris en 2016 et 2017, le phénomène tant attendu Luc Langevin revient sur scène avec son nouveau spectacle Maintenant Demain !

Ses numéros de grandes illusions encore plus époustouflants alliant nouvelle technologie, poésie et mentalisme, nous propulsent dans un monde futuriste en gardant sa passion pour les sciences et la magie au cœur du spectacle.

Adieu paillettes, lapins, chapeaux et assistantes sciées en deux, et place à des numéros bluffants comme la téléportation dans Maintenant Demain !



Tentez de gagner des places !

Nous vous proposons de gagner un pack famille exceptionnel, comprenant des places pour le nouveau spectacle de Luc Langevin le 28 mars à 20h au Casino de Paris mais aussi la boîte de jeu Luc Langevin ! Celle-ci vous permettra de découvrir les secrets de Luc Langevin et d’exercer des tours de magie spectaculaires et originaux ! Luc Langevin vous guidera étape par étape dans le DVD inclus dans la boîte de jeu, pour que ce soit à votre tour de bluffer votre entourage !



N’attendez-plus, remplissez le formulaire d’inscription !



Informations sur ce jeu-concours : Les inscriptions sont ouvertes dès aujourd’hui et jusqu’au 17 mars inclus. Les gagnants seront contactés après la fermeture des inscriptions.



Consultez le règlement