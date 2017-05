TF1 vous offre des places pour "Michel Berger : 25 ans déjà" à la Seine Musicale

Par Elodie LEROY | Ecrit pour TF1 |

Accompagnés d’un orchestre symphonique, Christophe WILLEM, Claudio CAPEO, Elodie FREGE, Isabelle BOULAY, Marina KAYE, Nolwenn LEROY, Raphaël, la troupe Résiste, Shy'm, Slimane, Tal, Vincent NICLO, Loïc NOTTET et bien d’autres se succèderont pour interpréter les nombreux titres à succès de Michel Berger qui nous touchent encore aujourd’hui…





Pour faire partie de la liste des invités, cliquez ICI et remplissez le formulaire d’inscription.





Chanteur, auteur, compositeur : Michel était un artiste complet qui a interprété des chansons qui resteront à jamais gravées dans l’histoire de la chanson française : Le Paradis Blanc, Seras-tu là ? … et a également composé pour les plus « grands » : Amoureuse de Véronique Sanson ; La déclaration d’amour, Evidemment chantés par France Gall ; Rock’n’roll Attitude interprété par Johnny Halliday sans oublier Starmania, une comédie musicale digne de Broadway et qui révéla Balavoine…





Informations sur cet événement :

Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant jusqu’au jeudi 1er juin inclus. Les gagnants remporteront des places pour assister à cette soirée exceptionnelle et seront contactés par mail par TF1 après la fermeture des inscriptions.

De ce fait, merci de bien indiquer votre adresse mail et de vérifier régulièrement votre boîte de réception et vos spams vendredi 2 juin.

Les mineurs devront impérativement être accompagnés d’une personne majeure.

L’enregistrement a lieu à la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt le mardi 6 juin. L’ouverture des portes a lieu à 18h30.





* Figure de proue de l’île Seguin, La Seine Musicale, conçue par Shigeru Ban et Jean de Gastines, est un nouveau lieu culturel unique en son genre, pouvant accueillir tous les styles de musique, pour tous les publics. Cette culture pour tous et cette recherche d'excellence permanente se retrouveront dans La Grande Seine, l'Auditorium, les Studios Riffx, mais également les commerces et les jardins qui en font un lieu de promenade et de vie permanent. Plus de 300 concerts par an rythmeront ce projet architectural unique en Europe.

La Seine Musicale accueille également en résidence l'Insula Orchestra, la Maîtrise des Hauts de Seine et l'Académie