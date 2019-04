TF1 vous offre des places pour le festival Musilac Mont-Blanc, à Chamonix du 26 au 28 avril !

Par Thomas Pascual | Ecrit pour TF1 |

Après une première édition sous le soleil exactement en 2018 venez fêter le retour de Musilac Mont-Blanc à Chamonix les 26, 27 et 28 avril 2019 à Chamonix pour une deuxième édition encore plus Rock & Ride avec une superbe programmation rock, pop, electro !

Rendez-vous à Chamonix !

Musilac Mont-Banc est un festival unique où la première tête d’affiche et pas des moindre est le Mont-Blanc himself qui domine la géographie du site et délivre une vue majestueuse. Le festival se tiendra donc fin du mois d’avril sur l’aire d’atterrissage de parapentes du Bois du Bouchet.

En dehors des concerts il sera bien évidemment encore temps de skier ! D’ailleurs une multitude d’offres en packages proposés sur le site du festival le montre. Cela permettra de profiter en parallèle des activités environnantes (pour les plus motivés), d’enchaîner ski et festivités !

La programmation

Vendredi 26 avril : Two Door Cinema Club / Editors / The Kooks / The Blaze / Aya Nakamura / Eagle Eye Cherry / The Fox Ladies

Une journée très British avec un trio de têtes d’affiches en provenance de la perfide Albion, Editors, Two Doors Cinema Club et le retour de The Kooks. Le duo Electro français de The Blaze viendra ambiancer la fin de soirée et réchauffer les frileux. Autre retour avec l’une des rares dates en festival de cette période pour Eagle Eye Cherry. Et bien entendu, celle qui a cassé le streaming-game en 2018 et s’est faite une place au soleil Aya Nakamura et son Dja-Dja résonneront comme un écho dans le massif.









Samedi 27 avril : Eddy De Pretto / Rodrigo Y Gabriela / Charlie Winston / les Négresses Vertes / Dame Civile / Jeanette Berger

Bienvenue à Eddy De Pretto, Le Kid qui viendra présenter la deuxième partie de tournée à la mise en scène plus conséquente. L’excellent duo de guitaristes, Rodrigo Y Gabriela viendront présenter leur nouvel album. Enfin le francophile Charlie Winston retrouvera son public français à l’occasion d’une tournée en support, là aussi de son nouvel album. Encore un autre retour qui nous ramène bien, bien en arrière et qui nous ramènera directement en été, Les Négresses Vertes. Enfin les locaux de Dame Civile et Jeanette Berger se chargeront de démarrer la journée.









Dimanche 28 avril : Zazie / Roméo Elvis / HF Thiefaine / Gaëtan Roussel / Fills Monkey / Boulevard des Airs / Nadejda

Le 28 c’est la journée Francophone . Avec HF Thiefaine et Zazie pour le volet « chanson française » avec un Twist Rock. Le leader de Louise Attaque, Gaëtan Roussel viendra présenter son dernier album. BDA, alias Boulevard des Airs seront eux aussi de la partie. Enfin le duo de drummers comiques des Fils Monkey et Nadejda viendront ouvrir la scène en début d’après-midi en ce dernier jour de festival.









Pour plus d’informations sur le festival : www.musilacmontblanc.com

