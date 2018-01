TF1 vous offre des places pour le spectacle de La Pat’ Patrouille

Par Sylvie TH. | Ecrit pour TF1 |

Tous les habitants de La Grande Vallée vous donnent rendez-vous pour l’Incroyable Course des Maires qui oppose Mme le maire Goodway de La Grande Vallée et le M. le maire Hollinger de Foggy Bottom. Mais, Mme le maire Goodway a disparu… Vite, la Pat’ Patrouille on a besoin de vous ! Ryder accompagné de Chase, Marcus, Stella, Ruben, Rocky, Zuma et Everest sont prêts à partir en mission pour retrouver Mme le maire ! Les chiots entraîneront les enfants de tous âges pour de grandes aventures !



Inscrivez-vous ICI pour tenter de gagner vos places pour la ville de votre choix (en consultant le site de la billetterie : www.patpatrouillelespectacle.com/billets). Votre choix devra être noté dans les Commentaires du formulaire d’inscription.





Informations utiles :

Vous avez jusqu’au dimanche 4 février 2018 inclus pour vous inscrire. Les gagnants seront contactés par TF1&Vous après la fermeture du jeu et remporteront 4 places pour le spectacle La Pat’ Patrouille et des goodies. Toute case « Commentaires » dans laquelle la ville de votre choix n'est pas mentionnée, ne fera pas partie du tirage.



Nous vous souhaitons bonne chance !



Consulter le règlement