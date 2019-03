TF1 vous offre un voyage à Nouméa, lieu de tournage des deux premiers épisodes de la nouvelle saison de Section de Recherches !

Par Thomas Pascual | Ecrit pour TF1 |

Dernière scène de crime : Lucas et Bernier ont découvert un cadavre dans un container en provenance de Nouvelle-Calédonie… près du corps le téléphone de Sara qui contient un appel au secours ! Quel lien Sara, l’ancienne collègue et grand amour de Lucas a-t-elle avec ce meurtre? Est-elle en danger? Ou coupable?



Bernier, Rose et Lucas s’envolent vers Nouméa pour enquêter sur ce meurtre et retrouver la trace de Sara. Aucun d’entre eux n’a la moindre idée de ce qui les attend sur cette île qui possède ses propres codes…



Cette enquête au bout du monde va bouleverser les équilibres de l’équipe et laisser des traces. Nos gendarmes se jettent à corps perdus dans des enquêtes de plus en plus complexes dont ils ont du mal à se défaire. Lucas est sur le point de perdre la garde de son fils, Rose voit son lourd passé ressurgir au cours d’une enquête et Bernier découvre un secret qui va changer sa vie …



