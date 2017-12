TF1 vous offre vos places pour Danse avec les stars, la tournée

Par V.M | Ecrit pour TF1 |

L'émission va à la rencontre de son public dans les plus prestigieuses salles de France !

A cette occasion, TF1 vous propose de prolonger la passion et de gagner des places dans la ville de votre choix : Paris, Lille ou Marseille + 1 livret et 1 magnet collector.



Pour Paris, le 26 janvier 2018 à la Scène Musicale : cliquez ICI

Pour Lille, le 3 février 2018 au Zenith Arena : cliquez ICI

Pour Marseille, le 10 février 2018 au Dôme de Marseille : cliquez ICI



Retrouvez les danseurs professionnels du programme, le jury et les célébrités ayant marqué les différentes saisons de l'émission pour une 5ème tournée événement !



Comme lors des émissions, le public et le jury joueront un rôle capital. Chaque couple se produira sur scène le temps de deux danses, avant de recevoir les notes et les appréciations du jury de l'émission. Une fois l'ensemble des prestations effectuées, c'est le public présent dans la salle qui votera pour son couple favori. Les résultats des votes seront affichés en fin de spectacle et désigneront le couple gagnant.



Ils ont déjà confirmé leur présence :

Agustín Galiana (gagnant saison 8), Lenni-Kim, Tatiana Silva, Elodie Gossuin, Joy Esther, Laurent Maistret (gagnant saison 7), Sylvie Tellier et Alizée (gagnante saison 4). Ces artistes seront présents en alternance.



Technique, prestance, glamour... rien ne sera laissé au hasard !



Informations sur ce jeu-concours :

Les inscriptions pour Paris, Lille et Marseille sont ouvertes dès aujourd’hui et jusqu’au 15 janvier inclus.

Chaque gagnant de chaque ville, gagnera 4 places en catégorie 1 gradins + 1 livret et 1 magnet collector.

Le tirage aura eu lieu après la clôture des inscriptions et les gagnants seront contactés par TF1 après le fermeture des inscriptions.



Consultez le règlement

TF1-Partageons des Ondes Positives