TF1 vous offre vos places pour l’Atelier des Lumières

Par Laura | Ecrit pour TF1 |

Tentez votre chance en remplissant le formulaire.

Vivez l’art autrement…

Avec l’atelier des lumières, le premier centre d’art numérique, vous accéderez à l’art et vivrez une expérience immersive. Les tableaux des plus grands artistes sont projetés sur des façades en béton, ce qui permet de s’immerger totalement dans leur univers.

Le lieu…

C’est dans une ancienne fonderie du XIXe siècle que l’Atelier des Lumières s’est installé…. Une formidable occasion de revaloriser le patrimoine. Ce nouveau lieu consacré aux expositions numériques et immersives accueillera en permanence 3 expositions dans 2 espaces : La Halle de 1500 m2 au sein de laquelle vous pourrez découvrir le programme long inaugural consacré à Gustav Klimt jusqu’au 11 novembre. Grâce à cette exposition, vous serez en immersion totale dans l’œuvre de Gustav Klimt. Le studio, deuxième espace de l’Atelier des Lumières consacré à la création numérique contemporaine accueillera des talents confirmés ou émergents.

L’expo…

Pour son ouverture, l'Atelier des Lumières présentera un parcours immersif autour des représentants majeurs de la scène artistique viennoise, dont Gustav Klimt fait figure de proue. À l’occasion du centenaire de sa disparition, ainsi que celle d’Egon Schiele, leurs oeuvres s’animeront en musique sur l’espace de projection XXL de l’ancienne fonderie. Dans la Vienne impériale de la fin du XIXe siècle, Gustav Klimt figure parmi les grands peintres décoratifs des somptueux monuments de la Ringstrasse. À l’aube du siècle nouveau, il s’impose à la tête de la Sécession viennoise, un courant qui aspire à régénérer l’art en profondeur. Célébré autant que contesté, Klimt ouvre la voie vers la peinture moderne. L’or et les motifs décoratifs, caractéristiques de ses œuvres, resteront un symbole de cette révolution artistique. L’exposition immersive présente ainsi les œuvres qui ont fait la singularité et le succès de Klimt : sa période dorée, ses portraits et ses paysages. Produite par Culturespaces et réalisée par Gianfranco Lannuzzi, Renato Gatto et Massimiliano Siccardi, avec la collaboration musicale de Luca Longobardi, cette programmation artistique vous invite à un voyage au cœur des œuvres colorées et lumineuses de Gustav Klimt, de ses contemporains et de ceux qu’il a inspirés. Traversant 100 ans de peinture viennoise, l’exposition propose un regard original sur Klimt et ses successeurs à travers la mise en scène des portraits, paysages, nus, couleurs et dorures qui ont révolutionné la peinture viennoise dès la fin du XIXe siècle et pendant le siècle suivant.

Plus d’informations sur le site internet : www.atelier-lumieres.com

Informations sur ce jeu-concours

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 8 mai inclus. Les gagnants seront contactés directement par TF1.

Consultez le règlement.

Bonne chance à tous !





TF1, Partageons des Ondes Positives.