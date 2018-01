Vous êtes étudiant(e) ? Inscrivez-vous pour participer au #PitchTF1 !

Par Elodie LEROY | Ecrit pour TF1 |

Comment participer ?



Votre école est partenaire du #PitchTF1 ? Vous êtes donc concerné(e)s par cette initiative et vous pouvez vous inscrire selon votre ville :



Paris, le mardi 23 janvier : CLIQUEZ ICI



En partenariat avec la ville de Bordeaux, le mardi 30 janvier : CLIQUEZ ICI



En partenariat avec la ville de Metz, le jeudi 1er février : CLIQUEZ ICI



Chaque inscription est soumise au retour du questionnaire complété. Tous les inscrits recevront, 5 jours avant l'événement, un mail confirmant leur participation au #PitchTF1. Le nombre de participants est limité, nous vous conseillons d'être réactifs.



Rappel : Le #PitchTF1, c’est quoi ?



Des rencontres...

Avec la volonté d’ancrer ces rencontres dans une réalité professionnelle, elles accueilleront des experts qui viendront partager leur expérience et apprendre aux étudiants à présenter une idée innovante et convaincre l’auditoire de la pertinence de leur concept.

Ces ateliers (de 14h à 18h) ont pour objectif le partage de point de vue et la créativité.



#PitchTF1, restons connectés !

Les étudiants pourront interagir avant, pendant et après les conférences, sur les réseaux sociaux avec le hashtag #PitchTF1. Un moyen de faire vivre et partager cette expérience.



D'autres dates et villes à venir...