TF1 partenaire du Festival de Carcassonne, vous invite à la Comédie Musicale : Les Dix Commandements

Vous aurez peut-être la possibilité d’assister à la Comédie Musicale, Les dix Commandements !

Une comédie musicale inoubliable ! De nouveaux talents, de nouvelles voix, pour le spectacle événement de l’année 2017. Un message universel, des chansons emblématiques comme L’envie d’aimer, « Mon frère »…16 ans après sa création, l’émotion est intacte !

Informations sur ce jeu-concours :

Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant et jusqu’au 15 juin 2017 inclus. Les gagnants seront contactés par TF1 après la fermeture des inscriptions.



Toutes les informations sur : www.festivaldecarcassonne.fr



