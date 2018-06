TF1 partenaire du Festival de Carcassonne, vous invite au concert de Beth Ditto

Par V.M | Ecrit pour TF1 |

Après 17 ans à distiller un garage punk de plus en plus dansant au sein de Gossip, Beth Ditto se lance en solo avec l’album "Fake Sugar" sorti le 16 juin 2017.



Aimer, perdre, regretter et finalement aller de l’avant :" Fake Sugar" aborde ces thèmes avec toute l’émotion, la puissance, la beauté et la sensualité qu’on attendait d’une artiste aussi iconoclaste.



Toutes les informations sur : www.festivaldecarcassonne.fr



