TF1, partenaire du Festival de Carcassonne, vous invite au concert de Julien Doré

Par V.M | Ecrit pour TF1 |

Gagnez vos places pour écouter Julien Doré interpréter Vous & Moi le samedi 28 juillet à 21h30 en cliquant içi



Seul sur scène avec vous, Julien Doré chante, joue, improvise, raconte, confie son histoire, celle de son chemin artistique avec poésie & humour. Rendez-vous au théâtre Jean-Deschamps !



Informations sur ce jeu-concours :

Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant et jusqu’au 15 juillet 2018 inclus. Les gagnants seront contactés par TF1 après la fermeture des inscriptions.

Toutes les informations sur : www.festivaldecarcassonne.fr



Nous vous souhaitons bonne chance et à très bientôt sur TF1&Vous pour d'autres offres et privilèges.



Consulter le règlement