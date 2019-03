TF1 : Profitez de la diffusion de la nouvelle saison de Koh-Lanta pour lancer un défi à vos enfants !

Par Sylvie THIBOUT | Ecrit pour TF1 |

Cette semaine, Koh-Lanta sera diffusé jeudi 21 mars à 21h et pour l’occasion, reproduisez un escape game chez vous avec l'Escape Box L'île des oubliés et faites fonctionner les méninges de vos enfants avec l'Escape book L'Île aux colliers !

Du 19 au 31 mars, nous vous offrons 5 lots comprenant l'Escape Box L'île des oubliés et l'Escape book L’Île aux colliers officiels Koh-Lanta publiés aux éditions Les Livres du Dragon d'Or pour les enfants à partir de 8 ans.



Tentez votre chance en remplissant le formulaire en cliquant ICI !



Mon Escape Book - L'île aux colliers



Une histoire officielle autour de l’émission culte pour faire fonctionner les méninges des enfants.



Te voilà en route pour une île déserte, en compagnie de 19 autres candidats, pour participer à la nouvelle saison de Koh-Lanta. En compétition avec les autres joueurs, tu vas devoir réunir toute ta logique et ta concentration pour t’en sortir et remporter le titre de meilleur aventurier !



Ingéniosité, esprit d’analyse, sens de l’observation… aucun doute : il faudra redoubler d’efforts pour espérer réunir les deux parties du collier d'immunité et foncer vers la victoire. Et souviens-toi qu’à la fin, il n’en restera qu’un !



Escape Box - Koh-Lanta - L'île des oubliés



Un jeu pour occuper 2 à 6 enfants de 8 à 12 ans pendant 45 minutes, avec un adulte comme maître du jeu qui va les guider. Idéal pour un anniversaire !



Vous avez débarqué sur une île déserte, et vous n’avez qu’une envie : la quitter au plus vite ! Problème : il n’y a qu’un seul petit bateau, et vous êtes deux équipes. Le temps presse, vous n’avez que 45 minutes pour résoudre toutes les énigmes en premier !



Qui des jaunes ou des rouges sortira vainqueur de l’île des oubliés ?





Inclus : un poster et une bande-son de 45 minutes avec le générique officiel de l'émission pour vous immerger dans l’ambiance culte de Koh-Lanta !



Informations utiles sur le jeu-concours :

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au dimanche 31 mars 2019 inclus. Les gagnant(e)s seront contactés après la fermeture des inscriptions par mail ou par téléphone (si celui-ci est précisé dans le formulaire d’inscription).



Bonne chance à tous et à très vite sur TF1&Vous !

