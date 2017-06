TF1 vous propose d’assister à la grande finale The Voice ce 10 juin

Par Nawelle Mzari | Ecrit pour TF1 |

La soirée tant attendue arrive à grands pas. Et oui, et oui la finale de "The Voice, la plus belle voix" est samedi 10 juin.

Le suspense est à son comble. Qui sera la ou le grand gagnant(e) de The Voice, la plus belle voix cette saison ?

On n’en peut plus, on est à cran et on a hâte d’y être ! N’attendez plus inscrivez-vous ICI

Vous aurez peut-être l’opportunité de voir votre talent préféré !



Zazie, Florent Pagny, Mika et M Pokora seront au top de leur forme pour cette dernière émission de la saison.

Des invités spéciaux seront également là pour vous faire passer une soirée mémorable, un grand show digne de ce nom.





Information sur cet évènement :

Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant jusqu'au 6 juin inclus. Les gagnants remporteront 2 places pour assister à cette soirée exceptionnelle et seront contactés par TF1 après la fermeture des inscriptions.

*Les mineurs devront impérativement être accompagnés d’une personne majeure. Merci d’indiquer votre âge dans le commentaire ainsi que l’âge de votre accompagnateur dans la rubrique indiqué.

* Le transport et l’hébergement ne sont pas pris en charge par TF1.

Bonne chance et à très bientôt sur TF1&Vous pour d'autres offres et privilèges !





