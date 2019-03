TF1 Séries Films vous offre des places pour la soirée évènement « L’Ecran Pop Bohemian Rhapsody » la version cinéma-karaoké du film déjà culte, le 16 mai au Grand Rex !

Par Thomas Pascual | Ecrit pour TF1 |

Bohemian Rhapsody sera à l’affiche du Grand Rex de Paris le jeudi 16 mai 2019 à partir de 19h. (Re)découvrez l’un des plus grands films de l’année en version karaoké et vivez une expérience sensationnelle avec TF1 Séries Films !

Bohemian Rhapsody, un succès planétaire

Avec près de 12 semaines en salles, plus de 4 millions de téléspectateurs en France, 4 Oscars dont celui du Meilleur acteur pour Rami Malek et le Golden Globes du Meilleur film dramatique, Bohemian Rhapsody est déjà l’un des films culte de la décennie.

Le film revient sur le parcours sensationnel du groupe Queen et le destin remarquable de leur leader Freddie Mercury, chanteur au succès fulgurant et icône des années 1980 qui a bousculé les codes et les stéréotypes et dont le rôle est campé à l’écran par Rami Malek.



Le cinéma-karaoké au Grand Rex avec l’Ecran Pop

Très prisé aux Etats-Unis depuis de nombreuses années, le cinéma karaoké ou Sing-Along promet aux fans de karaokés et de films musicaux une séance festive et riche en émotions. Oubliez la règle du silence au cinéma, levez-vous et venez chanter, danser et vous amuser sur les tubes planétaires de Queen.

La projection du film est précédée d’un spectacle, l’occasion d’apprécier l’histoire et les mélodies dans une atmosphère joyeuse et interactive. Aiguisez-vous la voix et les moustaches, enfilez vos tenues de rock star et gardez en tête que ce soir-là We are The Champions.

Vous allez entrer dans l’extraordinaire histoire du mythe, prendre une grande dose d’inspiration et ressentir de plein fouet l’énergie du film !

Comment participer ?

Tentez de gagner deux places pour "L’Ecran Pop Bohemian Rhapsody" au Grand Rex le 16 mai 2019 à 19h et un sac goodies.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 27 mars. Les gagnant(e)s seront contactés après la fermeture des inscriptions par mail ou par téléphone.

Bonne chance à tous et à très vite sur TF1&Vous !

Billetterie de événement

