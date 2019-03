TMC : Assistez à Quotidien

Par Elodie LEROY | Ecrit pour TF1 |

Vous nous demandez régulièrement comment faire partie du public de Quotidien présenté par Yann Barthès.



Rien de plus simple ! Nous vous y invitons...

Vous avez plus de 18 ans ?

Alors, il vous suffit de cliquer sur le lien correspondant au jour auquel vous souhaitez assister à l’émission et remplir le formulaire :



Lundi 8 avril à 18h au Studio Visual à Paris

Mardi 9 avril à 18h au Studio Visual à Paris

Mercredi 10 avril à 18h au Studio Visual à Paris

Jeudi 11 avril à 18h au Studio Visual à Paris