TMC vous invite pour une « Nuit d’ivresse » au théâtre de la Michodière à Paris

Par Sylvie THIBOUT | Ecrit pour TF1 |

Pour la première fois, « Nuit d’ivresse », une autre histoire, tirée de la pièce culte de Josiane Balasko, l’un des plus grands succès populaires du théâtre français, sera jouée EN DIRECT depuis la scène du Théâtre de la Michodière à Paris.



Après 130 dates jouées à guichets fermés dans toute la France, Belgique et Suisse, TMC est ravi de proposer à ses téléspectateurs cet événement théâtral.

Josiane Balasko a réécrit et adapté sa pièce mythique pour deux rôles masculins dont Jean-Luc Reichmann. Une nouvelle version étonnante et totalement détonante ! Jean-Luc Reichmann tient le rôle principal de Jacques Belin, animateur vedette de la télévision, avec comme partenaires de scène : Thierry Lopez dans le rôle de Charlie, et Stéphane Boucher dans celui de Henri, le barman.



Nous vous proposons de gagner des places pour deux dates : lundi 22 avril à 20h30 ou mardi 23 avril à 20h30.

La représentation du mardi 23 avril sera filmée et retransmise en direct sur TMC.



A vous de choisir en cliquant sur la date souhaitée :

Lundi 22 avril 2019 à 20h30

Mardi 23 avril 2019 à 20h30



Une soirée d’ivresse extraordinaire en perspective à déguster sans modération !



