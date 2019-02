TMC : rencontrez les comédiens des « Mystères de l’Amour » et visitez les studios à l’occasion du 500e épisode

Par Sylvie TH. | Ecrit pour TF1 |

« Les Mystères de l’amour » fêtent leur 500ème épisode qui sera diffusé sur TMC le samedi 16 mars à 19h50. A cette occasion, TF1 et JLA Productions vous proposent de gagner une rencontre avec les comédiens et la visite des studios entre le 25 et le 31 mars.

8 ans, 20 saisons, plus de 1000 comédiens, 20 personnages récurrents, plus de 20 000 minutes de série, plus de 50 épisodes tournés chaque année !

Entre vous et les « Mystères de l’Amour », c’est une belle histoire de fidélité qui n'est pas prête de s'arrêter !



Pour tenter de gagner, c’est très simple, il vous suffit de remplir le formulaire en cliquant ICI.



Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au jeudi 14 mars inclus. Le gagnant et son accompagnant devront être disponibles entre le 25 mars et le 31 mars et seront avertis de la date de l'événement une semaine avant le jour J.



Bonne chance à tous et à très vite sur TF1&Vous !



Consulter le règlement

TF1 – Partageons des Ondes Positives