Venez assister à un cours de danse géant avec Jean-Marc Généreux !

Par Gauthier IVAIN | Ecrit pour TF1 |

Orchestré par le talentueux Jean-Marc Généreux, le juré de « Danse avec les Stars » vous apprendra, pas à pas, une danse que vous ne risquez pas d’oublier. Un cours de danse pour vous apprendre à faire du sport autrement… Venez en famille !



L’évènement se tiendra sur la place de la mairie de Vars, le samedi 23 septembre à partir de 9h30.



Puis rendez-vous à 19h pour continuer à s’exercer et mettre en pratique la chorégraphie lors d’un bal exceptionnel !



Pour participer à cette folle journée, il vous suffit d’envoyer un mail à l’adresse suivante en communiquant le nombre de participants.



lepennec@prod360.fr



Le Concept

Depuis maintenant 2 mois, les habitants de cette jolie commune située dans le Nord d’Angoulême ont fait le pari d’intégrer le sport et une alimentation saine dans leur quotidien.



Pour les aider, 4 coachs :

Thierry Marx, grand Chef étoilé

Laury Thilleman, ancienne miss France et présentatrice TV

Renaud Longuèvre, entraineur de l’équipe de France d’athlétisme

Vanessa Rolland, médecin nutritionniste



Et les résultats sont déjà là !