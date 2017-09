La Vengeance aux yeux clairs 2, Quand je serais grande...je te tuerai

Par Elodie LEROY | Ecrit pour TF1 |

Elle sera le personnage principal de la prochaine fiction événement de TF1 : Quand je serais grande...je te tuerai qui sera diffusée le lundi 9 octobre à 21h sur TF1. Elle revient sur le tournage, la préparation de ce rôle très prenant émotionnellement. Laëtitia nous parle également du tournage de la saison 2 de la Vengeance aux yeux clairs qui sera "explosive" et diffusée très prochainement sur TF1. Enfin, elle nous livre quelques infos exclusives sur Plus belle la vie ; un prochain tournage pour une nouvelle fiction sur TF1 et la sortie prochaine "de son deuxième bébé" : Liés pour la vie le 9 novembre prochain aux Editions PLON ( disponible dans les librairies et magasins spécialisés).