Vivez une expérience inoubliable avec le ciné-concert de Jurassic Park

Par Elodie LEROY | Ecrit pour TF1 |

NT1 est partenaire du ciné-concert Jurassic Park au Grand Rex les 17 et 18 octobre prochain. A cette occasion, nous avons souhaité partager avec vous ce privilège et vous en faire bénéficier.

Tentez votre chance en cliquant ICI !



Redécouvrez Jurassic Park comme vous l’avez jamais vu ! Cette soirée sera l’occasion de replonger au coeur de deux heures d’aventures au rythme de l’incroyable musique de John Williams, interprétée en live par un orchestre symphonique pendant la projection du film (VOSTFR). Avec plus de 70 musiciens sur scène, laissez-vous porter par l’une des bandes-originales les plus emblématiques du grand écran et redécouvrez ce monument du cinéma comme vous l’avez jamais vu.

Informations sur ce jeu-concours :

Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant et jusqu’au 5 octobre inclus. Le gagnant remportera deux places (en catégorie 1 d’une valeur de 89,5 € TTC) pour la représentation du 18 octobre à 20h30 au Grand Rex à Paris. Il sera contacté par TF1 après la clôture des inscriptions.

Bonne chance à tous !