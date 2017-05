West Side Story, le classique original de Broadway

Par Sylvie T. | Ecrit pour TF1 |

Découvrez ou redécouvrez le chef d’œuvre absolu de la comédie musicale. Léonard Bernstein - Jerome Robbins, Stephen Sondheim et Arthur Laurents - ont réussi là une fascinante version définitivement moderne de Roméo et Juliette, un véritable hymne à la tolérance. Une histoire émouvante, des tubes intemporels et les inoubliables chorégraphies font que West Side Story est aujourd’hui encore l’un des classiques les plus populaires du théâtre musical moderne.





Rendez-vous à la Seine Musicale pour y découvrir un spectacle mythique, guidé par un orchestre de 21 musiciens et 32 comédiens, chanteurs et danseurs.