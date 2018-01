​Les Bracelets Rouges est une formidable histoire d’amitié entre des jeunes de 8 à 17 ans qui nous entraînent dans leur quotidien avec leurs parents et leurs médecins. Ils nous font partager leur appétit de vie et de rire comme n’importe quel enfant de leur âge, malgré leur maladie. Tendre, drôle et émouvante, cette série événement est tirée d’une histoire vraie et portée par une interprétation remarquable.