Découvrez le Styx, Rivière des Enfers !

Proposant une aventure exceptionnelle dans la rivière souterraine détournée par Le Nôtre en 1654 lors de la création des jardins à la française, ce parcours scénarisé, ludique et interactif s’appuie sur le texte de Jean de la Fontaine « Les amours de Psyché et Cupidon ». Transportés sur le Styx –la rivière des enfers- et équipés de lampes frontales et de « bottes cuissardes », vous devrez surmonter une série d’épreuves d’agilité et de logique… Une aventure inédite et intense contée par des comédiens professionnels !