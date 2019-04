Gagnez des places pour le concert "Stars 80" le samedi 18 mai au Stade de France

Venez danser, chanter et vivre une nuit de folie avec les chanteurs emblématiques de stars 80 ! STARS 80 & FRIEND’S TRIOMPHE est un nouveau spectacle, un nouveau concept, les artistes ouvrent leur scène à la génération d’après… Benny B et Larusso entres autres rejoignent la troupe. Les rumeurs vont bon train, Opus, Indeep, Bonnie Tyler et bien d’autres se rajouteraient à la déjà très longue liste de chanteurs qui feront ce soir-là de Paris, la ville de lumière, d’euphorie et de folie !