"Babou envers et contre touffe" diffusion à partir du 12 juin sur TFOU

Par Jade Lecuyer | Ecrit pour TF1 |

À partir de mardi 12 juin, TFOU diffusera, sur son antenne et sur l’ensemble de son écosystème, « Babou envers et contre touffe », film-lauréat (1’40’’) de la 4ème édition du concours de scénario TFOU d’ANIMATION, co-organisée par TFOU et la SACD, en partenariat avec le SNE et l’association Enfance Majuscule.





Lors de la soirée du 14 décembre 2017, Zhéva Bloud et Laetitia Gau, co-auteures de « Babou envers et contre touffe », se sont vu remettre un prix de 2 000 € par la SACD pour avoir su répondre à la thématique citoyenne proposée pour cette édition 2017/2018. Sous le slogan « Écoute ton cœur, pas la rumeur », le prix récompensait le scénario d’un film d’animation adoptant le ton résolument facétieux, drôle et optimiste de la case TFOU, à l’attention des 6/10 ans, visant à sensibiliser les enfants à leur autonomie de pensée, d’idées, de valeurs, et les invitant à exercer leur esprit critique au quotidien.





Co-financée par la SACD et le groupe TF1 à hauteur de 15 000 €, la production de leur film a débuté en janvier 2018 chez MIAM ! animation (Edmond & ses amis, en cours de développement pour France 5), une société de production créée par Hanna Mouchez en 2016. C’est le réalisateur François Narboux (Mouk, Pirata & Capitano) qui a réalisé le film, à partir de l’univers graphique de Marie Dorléans (Mon voisin, L’invité). La diffusion sur l’antenne de TFOU est programmée du 12 juin à la fin de l’été 2018, le programme sera également disponible sur MyTF1, ses pages Facebook, Youtube ainsi que sur les sites et réseaux sociaux des partenaires du concours.





Pour Yann Labasque, directeur des programmes jeunesse chez TF1 « Le Concours TFOU d’ANIMATION est un rendez-vous qui nous tient particulièrement à cœur. Chaque année, c’est l’occasion pour les équipes TFOU de donner la parole à des talents de l’audiovisuel, de détecter de nouvelles plumes et de créer des synergies avec des producteurs en forte adhésion avec les thématiques traitées. C’est également l’occasion de faire connaissance avec des sociétés de production émergentes dans la perspective de potentielles collaborations futures ».





Pour Jean-Philippe Robin et Éric Rondeaux, auteurs, administrateurs animation du Conseil d’administration de la SACD : « Ce concours, dont les films lauréats sont souvent placés sous le signe de l’humour pour toucher le jeune public, récompense surtout un véritable travail d’écriture et de réflexion car les sujets sont subtils et plus difficiles à mettre en lumière qu’on ne pourrait l’imaginer au départ. Cette année encore les autrices sont parvenues à conférer une dimension civique et universelle à leur propos, tout en nous faisant rire et en s’adressant d’abord aux enfants. Avec TF1, la SACD est fière de contribuer à faire connaître leur talent. »





« Babou envers et contre touffe est notre première production livrée à une chaîne française, nous sommes très fiers de cette collaboration éditoriale et artistique avec Yann Labasque et Caroline Maret » précise Hanna Mouchez, présidente fondatrice de MIAM ! animation. « Le thème choisi défend le libre arbitre et le choix d’assumer sa différence, c’est la raison pour laquelle j’ai souhaité que le graphisme, librement adapté de l’univers artistique de Marie Dorléans, soit le reflet de cette audace. C’est une équipe 5 étoiles qui a travaillé sur ce projet pour lui donner toute la mesure qu’il mérite. Merci à TF1 pour sa confiance ! »