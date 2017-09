Concours TFOU d'Animation 2017/2018 « Ecoute ton cœur, pas la rumeur»

Par Laetitia MONLOUIS | Ecrit pour TF1 |

CONCOURS TFOU d’ANIMATION

EDITION 2017/2018

« ECOUTE TON CŒUR, PAS LA RUMEUR »













TFOU et la SACD co-organisent une nouvelle édition du CONCOURS de talents TFOU d'ANIMATION. Pour cette 4ème édition, les participants pourront déployer leur créativité sur une nouvelle thématique citoyenne : « être capable de penser et agir par soi-même ». Les participants devront écrire un scénario pour un film d'une minute trente secondes maximum, à l'attention des 6-10 ans, racontant une histoire forte, impliquant des héros incarnés et permettant l'identification, valorisant l'esprit critique et visant à sensibiliser les enfants à leur autonomie de pensée, d'idées et de valeurs dans leur quotidien (à l'école, en famille, en colo, au parc…) pour devenir acteurs de leur citoyenneté.





Pour illustrer ce thème, un slogan « Ecoute ton cœur, pas la rumeur ».

Le scénario gagnant sera choisi par un jury composé de professionnels de TFOU et de la SACD, ainsi que des partenaires du concours : le SNE et l’association Enfance Majuscule.



Plusieurs critères seront déterminants : qualités scénaristiques, respect du public ciblé, traitement original en lien avec la thématique et avec le ton résolument facétieux, drôle et optimiste de la case jeunesse TFOU.







La remise du prix TFOU d’ANIMATION se déroulera jeudi 14 décembre 2017 à la Maison des Auteurs de la SACD à Paris. Le vainqueur recevra un prix d’une valeur de 2000 euros. La production du film débutera en janvier 2018 et sera financée, à hauteur de 15 000 euros, conjointement par le groupe TF1 et la SACD. Le film lauréat sera révélé sur TFOU et dans l’écosystème de la chaîne avant l’été 2018. L’annonce sera relayée par la SACD et les partenaires du Concours.

Toutes les modalités de participation au concours sont disponibles dans TFOU sur MyTF1 avec des relais sur les sites MyTF1.fr, sur le site de la SACD (www.sacd.fr) les réseaux sociaux du groupe TF1 et des partenaires du prix.













A propos de la SACD :

La SACD (Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques) est la plus ancienne société d'auteurs au monde. Créée par Beaumarchais en 1777, elle regroupe aujourd'hui plus de 60 000 auteurs issus du spectacle vivant, du cinéma et de l'audiovisuel. Véritable société de services aux auteurs, elle collecte et répartit leurs droits, délivre les autorisations de jouer une œuvre, met à la disposition de ses membres une assistance juridique, sociale et fiscale, leur propose des modèles de contrat, des espaces de travail, crée des rencontres et défend leurs intérêts collectifs et particuliers. La SACD participe aussi au dynamisme de la création grâce à des actions culturelles financées par la Copie privée. La SACD est par ailleurs présente dans les instances nationales et internationales pour protéger les auteurs et leurs œuvres, défendre leur statut et leurs conditions de rémunération.





Partenaires :

















A propos du SNE : Avec 670 adhérents, le SNE (Syndicat national de l'édition) défend l'idée que l'action collective permet de construire l'avenir de l'édition. Au cœur de ses missions : la représentation des éditeurs, le droit d'auteur, le prix unique du livre, la diversité culturelle, la liberté de publication et la promotion du livre et de la lecture. Au sein du SNE, le groupe Jeunesse, qui réunit près de 50 maisons d'édition, s'est donné pour objectif de promouvoir collectivement la littérature de jeunesse.









A propos d'ENFANCE majuscule : Créée en 1936 par le journaliste Alexis Danan, l'association Enfance majuscule agit pour la défense des droits de l'enfant, dans une optique de dépistage et prise en charge, de prévention, d'information et de sensibilisation. Composée de bénévoles d'horizons divers, Enfance Majuscule se bat au quotidien, avec l'aide de nombreux partenaires, pour la promotion de la Bientraitance à l'égard des enfants dans tous les domaines. Cette action se traduit par un Prix Media récompensant les émissions télévisées sur la protection de l'enfance, des colloques, des livres, des dossiers d'information…et le soutien de ses trois parrains : Michel Cymes, Richard Berry et Boris Cyrulnik.





MODALITÉS DE PARTICIPATION AU CONCOURS TFOU D'ANIMATION 2017







« Ecoute ton cœur, pas la rumeur »







Pour participer au concours, les candidats (toute personne physique majeure résidant en France, Suisse, Luxembourg, Belgique ou Monaco à l'exclusion des membres du personnel des sociétés organisatrices, ou des sociétés partenaires ainsi qu'aux membres de leur famille (conjoints, ascendants, descendants, frères et sœurs), doivent envoyer à TF1, pendant la durée du concours (jusqu'au 15 novembre 2017 inclus), un dossier complet qui doit comporter :





- un scénario de 2 (deux) pages maximum destiné à l'écriture éventuelle d'un film d'animation d'une durée approximative de 1 (une) minute 30 (trente) secondes (Modalités techniques : utilisation du logiciel Microsoft Word - maximum 2 pages - police 12 - interligne à 1,0 - marge horizontale 2,5 : (marge normale sous Microsoft Word) - marge verticale 2,5: (marge normale sous Microsoft Word) - format justifié - séquences numérotées - si présence de dialogues, ils devront être numérotés - présence d'un titre) ; illustrant le slogan « Ecoute ton cœur, pas la rumeur » , visant à sensibiliser l'enfant à son autonomie de pensées, d'idées, de valeur, à l'inciter à exercer son esprit critique, à lui faire comprendre que dans le groupe (groupe pris au sens large du terme, en tant que structure sociale de l'enfant : groupe de copains, cour de recrée, classe, colo, ou autre…), c'est à lui de faire preuve de discernement et de ne pas suivre tête baissée une idée venant d'autrui. Savoir écouter son cœur, c'est se faire confiance sur ce qui nous semble juste ou injuste, bien ou mal ; c'est aussi avoir le courage de suivre ses convictions, de faire le choix de dire oui ou non, que ça aille dans le sens ou à l'encontre de ce que pense le groupe. Bref, Savoir écouter son cœur, pas la rumeur, c'est apprendre à grandir en prenant sa place dans la société, en devenant l'auteur de sa citoyenneté ; citoyenneté qui commence dès maintenant, à son échelle d'enfant ;





- Une note d’intention (non obligatoire), visant à expliciter la vision du Candidat du film ;

- Un curriculum vitae ;

- Une copie du scénario anonyme et, le cas échéant, une copie de la note d'intention anonyme .





Le dossier doit être envoyé à une des adresses suivantes :





· par lettre recommandée avec accusé de réception (le cachet de La Poste faisant foi) à l'adresse suivante :





TF1

UP Jeunesse – TFOU d’animation 2017

1 Quai du Point du jour

92100 Boulogne-Billancourt







· par email à l'adresse suivante tf1jeunesse@tf1.fr, en indiquant dans l'objet « TFOU d'animation 2017 » et le titre spécifique du scénario (la date et l'heure des connexions des Candidats, telles qu'enregistrées par les systèmes informatiques de TF1 faisant foi).





L'auteur du scénario veillera à respecter les critères suivants :





- le scénario s’adressera à une population mixte d’enfants âgés de 6 à 10 ans ;

- il devra offrir une promesse de divertissement ;



- il devra être cohérent avec la ligne éditoriale de TFOU et adopter un ton résolument facétieux, drôle et optimiste ;



- il devra faire preuve d'originalité et de fantaisie.







TFOU est une chaîne qui s'adresse à un public mixte d'enfants âgés de 4 à 10 ans. Elle offre des programmes alliant l'humour, l'aventure et l'émotion et favorise une grande proximité avec son public. TFOU a la volonté de divertir et d'amuser les enfants, tout en instaurant une relation de confiance avec les parents.





Tout dossier incomplet et/ou comportant des informations incomplètes ou erronées ne pourra être pris en compte et entraînera la nullité de la participation du candidat. Ne seront notamment pas prises en considération les Dossiers ne comportant pas de copie anonyme du scénario et/ou, le cas échéant, de la note d'intention.





L’envoi du dossier par le candidat vaut acceptation du règlement du concours, lequel est accessible sur le lien suivant : cliquer ici