Anne-Lise Deffoux et Anton Likiernik, co-auteurs du scénario « Les Malheurs de Monsieur Renard », se sont vu remettre un prix par la SACD pour avoir su répondre avec humour et justesse à la thématique 2018. Leur scénario a remporté l’adhésion du jury par son ton espiègle et ludique et par son adéquation avec la cible visée d’enfants de 6 à 10 ans.