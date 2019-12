APPEL A TALENTS REALISATEURS - TFOU D'ANIMATION 2019/2020

Pour sa sixième édition de TFOU d’animation vise à promouvoir les bienfaits de l’imagination auprès d’enfants de 6 à 10 ans, à travers le slogan « Mon imagination, c’est ma récréation ! »

Pour sa sixième édition de TFOU d’animation qui vise à promouvoir les bienfaits de l’imagination auprès d’enfants de 6 à 10 ans, à travers le slogan « Mon imagination, c’est ma récréation ! », TFOU souhaite faire appel aux talents de jeunes réalisateurs, diplômés d’école d’animation pour réaliser le court-métrage issu du scénario lauréat « Un long trajet » écrit par Nicolas Le Nevé. ».

Cet appel à candidature a pour ambition de mettre les meilleurs talents de l’animation française au service du scénario lauréat pour le réaliser au mieux.

Ce projet vise aussi à donner l’opportunité à des jeunes créateurs de se faire connaître et à faire vivre leur univers artistique dans un film de qualité, largement diffusé sur TF1 et dans son écosystème digital. Il vise à intégrer le jeune réalisateur dans un univers professionnel, le mettant en lien avec un diffuseur, un producteur renommé et les scénaristes gagnants.

L’ambition du projet est de fabriquer un film à partir du scénario lauréat, à travers le prisme artistique du réalisateur, dans une technique libre 2D. Le résultat vise à être créatif, surprenant, amusant tout en s’adressant à un public d’enfants de 6 à 10 ans.

Le court-métrage d’1 min30 sera produit par Dandelooo et la réalisation sera effectuée dans le studio de Paris ou de Valence pour une durée de 3 mois, du mois de mars au mois de mai 2020. Idéalement, le réalisateur sera amené à effectuer, en partie, l’animation du film.

Il est impératif que le candidat soit entièrement disponible pendant ces trois mois.

Le réalisateur choisi sera rémunéré par le producteur, selon les tarifs en vigueur, avec un statut d’intermittent. Les duos sont acceptés mais ils devront alors se partager la rémunération prévue pour le film.

Cet appel à talents est ouvert à tous les jeunes venant d’une école d’animation (appartenant ou non au RECA Réseau des écoles d’animation) diplômés de l’année 2019 ainsi que ceux ayant été diplômés depuis 2015.

Pièces à fournir par le candidat :

- Design des 2 personnages : le garçon et la fille avec une planche d’expressions et de posings pour l’un de ces personnages, au choix.

- 2 illustrations donnant une bonne idée du rendu final envisagé : l’une dans la voiture, l’autre dans l’univers imaginé par les enfants.

- Une note d’intention du (de la) réalisateur (trice) décrivant le point de vue sur le scénario et le projet artistique (y compris ce qui concerne la gestion des sons, voix et musique). Une adaptation du scénario peut être envisagée, qui viserait à renforcer la comédie ou à le rendre moins explicatif. Elle devra alors être soigneusement argumentée.

- Optionnel : Tout élément additionnel explicitant la direction artistique et le rendu final du court-métrage envisagés (à partir de photos, d’illustrations existantes…mood-board…story-board partiel)

- Un CV détaillé

- Un scan du diplôme de fin d’études

- Des liens vers les travaux du réalisateur effectuées précédemment : réalisations, illustrations, recherches…

Sélection des candidatures :

Une présélection sera effectuée par l’équipe artistique de TFOU, le producteur Dandelooo, et les scénaristes lauréats s’ils le souhaitent. La créativité, l’originalité, la maîtrise technique, le respect du scénario et sa valorisation seront appréciés.

Une rencontre individuelle sera organisée entre les candidats présélectionnés et Emmanuèle Pétry et Jean-Baptiste WERY (producteur DANDELOOO), Stéphane CHEREAU (conseiller artistique à TFOU) et le scénariste lauréat s’il le souhaite.

Calendrier :

14 février 2019 à minuit : Clôture des candidatures

28 février : Choix du réalisateur

Du 2 mars 2019 à la fin mai : production du film

A partir de juin : Diffusion sur l’antenne TFOU, dans l’écosystème TFOU et sur les réseaux sociaux de nos partenaires (SACD, SNE) et lors du Prix média (Enfance Majuscule).

Détails pratiques et conseils :

- Dossier numérique à envoyer à tf1jeunesse@tf1.fr (poids maximum 19 Mo), sous la forme d’un PDF, en indiquant dans l’objet « Appel à talents TFOU d’animation 2020 » (la date et l’heure des connexions des Candidats, telles qu’enregistrées par les systèmes informatiques de TF1 faisant foi).

- Les candidats devront s’assurer d’être disponibles du 1 mars à la fin du mois de mai 2019, pour effectuer la réalisation du film.

- Les films TFOU d’animation des années précédentes réalisés en 2D, « Filles et garçons, tous à fond ! » et « Ecoute ton cœur, pas la rumeur » et « Haut les mots, bas les mains ! » sont disponibles sur le site, ils donnent un aperçu de ce qui peut être envisagé.