CONCOURS TFOU D’ ANIMATION ÉDITION 2019/2020

« MON IMAGINATION, C’EST MA RÉCRÉATION ! » TFOU et la SACD, co-organisateurs de cette nouvelle édition du Concours de scénarii TFOU d’ANIMATION, dévoilent ici le thème de cette année.

Pour cette 6ème édition, les participants pourront donner libre cours à leur talent afin de promouvoir les bienfaits de l’imagination. A l’école ou à la maison, l’attention des enfants est captée à tout moment par des activités toujours plus nombreuses où leur créativité et leur sens artistique ne sont pas forcément sollicités. L’imagination est pourtant un moyen aussi simple qu’extraordinaire de s’amuser, seul ou à plusieurs, de lutter contre l’ennui et de développer sa créativité.

Autour de ce thème illustré par le slogan « MON IMAGINATION, C’EST MA RÉCRÉATION ! », les autrices et auteurs participants devront écrire le scénario d’un film d’une minute trente secondes maximum, à l’attention d’une population mixte d’enfants de 6 à 10 ans. Ce film devra raconter une histoire forte, offrant une promesse de divertissement, dans un traitement original et fantaisiste, en cohérence avec la ligne éditoriale et le ton humoristique et espiègle de TFOU.

Plusieurs critères seront déterminants : qualités scénaristiques, respect du public ciblé, capacité à déployer un imaginaire fort – cette année plus que jamais – et aptitude à promouvoir les bienfaits de l’imagination, de manière ludique, sans être ni trop démonstratif, ni trop réaliste, ni trop bavard.

Le scénario lauréat sera choisi par un jury composé de professionnels de TFOU et de la SACD, des partenaires du concours : le SNE, l’association Enfance Majuscule et la société de production Dandelooo. À l’occasion de la remise du Prix TFOU d’ANIMATION qui se déroulera le 17 décembre 2019, le lauréat recevra un prix d’un montant de 2 000 euros doté par la SACD.

Une fois le scénario récompensé, un appel à talents sera lancé auprès des jeunes diplômés d’écoles d’animation appartenant notamment au réseau RECA (réseau des écoles de cinéma et d’animation qui comprend 28 écoles) pour choisir le réalisateur du film.

Comme l’édition précédente, la production du film sera assurée par le producteur Dandelooo. Elle débutera en mars 2020 et sera financée, à hauteur de 20 000 euros, conjointement par le groupe TF1 et la SACD, et avec pour la seconde année consécutive, une participation de TF1 Initiatives. Le film lauréat sera révélé sur TFOU et dans l’écosystème de la chaîne avant l’été 2020. Toutes les modalités de participation au concours sont disponibles sur les sites MyTF1.fr, sacd.fr, les réseaux sociaux du groupe TF1 et des partenaires du Prix.

Modalités de participation au concours TFOU d'animation 2019

Pour participer au concours, les candidats (toute personne physique majeure résidant en France, Suisse, Luxembourg, Belgique ou Monaco à l'exclusion des membres du personnel des sociétés organisatrices, ou des sociétés partenaires ainsi qu'aux membres de leur famille (conjoints, ascendants, descendants, frères et sœurs), doivent envoyer à TF1, pendant la durée du concours (jusqu’au 15 novembre 2019 inclus), un dossier complet qui doit comporter

Un scénario de 2 (deux) pages maximum destiné à réaliser d’un film d’animation d’une durée approximative de 1 (une) minute 30 (trente) secondes (Modalités techniques : utilisation du logiciel Microsoft Word - maximum 2 pages - police 12 - interligne à 1,0 - marge horizontale 2,5 : (marge normale sous Microsoft Word) - marge verticale 2,5: (marge normale sous Microsoft Word) - format justifié - séquences numérotées - si présence de dialogues, ils devront être numérotés - présence d’un titre) ; illustrant le slogan « mon imagination, c’est ma récréation ! » .

Une note d’intention (non obligatoire), visant à expliciter la vision du Candidat du film

Un curriculum vitae

Une copie du scénario anonyme et, le cas échéant, une copie de la note d’intention anonyme .

Le dossier doit être envoyé ar email à l’adresse suivante tf1jeunesse@tf1.fr , en indiquant dans l’objet « TFOU d’animation 2019 » et le titre spécifique du scénario (la date et l’heure des connexions des Candidats, telles qu’enregistrées par les systèmes informatiques de TF1 faisant foi).

L’auteur du scénario veillera à respecter les critères suivants :

le scénario s’adressera à une population mixte d’enfants âgés de 6 à 10 ans ;

il devra offrir une promesse de divertissement ;

il devra être cohérent avec la ligne éditoriale de TFOU et son ton espiègle et facétieux

il devra promouvoir la parole, dans l’échange social, de manière ludique

TFOU est une chaîne qui s’adresse à un public mixte d’enfants âgés de 4 à 10 ans. Elle offre des programmes alliant l’humour, l’aventure et l’émotion et favorise une grande proximité avec son public. TFOU a la volonté de divertir et d’amuser les enfants, tout en instaurant une relation de confiance avec les parents.

Tout dossier incomplet et/ou comportant des informations incomplètes ou erronées ne pourra être pris en compte et entraînera la nullité de la participation du candidat. Ne seront notamment pas prises en considération les Dossiers ne comportant pas de copie anonyme du scénario et/ou, le cas échéant, de la note d’intention.

Voir le Règlement

A propos de TFOU :

TFOU, case jeunesse de TF1, est le programme TV préféré des enfants de 4-10 ans en France. Chaque année, TFOU propose plus de 750 heures de programmes jeunesse sur son antenne. Sur la saison 2018/2019, TFOU a réalisé d’excellentes performances touchant en moyenne 24.2% de pda sur les enfants de 4-10 ans (Source Médiamétrie 2018 / 2019).

À propos de la SACD :

Présidée par Sophie Deschamps et dirigée par Pascal Rogard, la SACD fondée en 1777 par Beaumarchais et co-gérée depuis par les auteurs qui en sont membres, représente près de 55 000 autrices et auteurs de l’audiovisuel, de l’animation, du cinéma, de la création numérique et du spectacle vivant. Elle gère et défend collectivement leurs droits, met à leur disposition un grand nombre de services, les accompagne dans leur vie professionnelle et soutient, grâce au dispositif de rémunération pour copie privée, la création contemporaine et la diffusion des œuvres. La SACD est par ailleurs très impliquée dans la défense de la diversité culturelle et est présente dans les instances nationales et internationales pour protéger les auteurs et leurs œuvres, défendre leur statut et leurs conditions de rémunération.

Partenaires :

À propos du SNE :

Le Syndicat national de l'édition (SNE), présidé par Vincent Montagne et dirigé par Pierre Dutilleul, est l'organe professionnel représentatif des éditeurs. Avec plus de 720 éditeurs adhérents, le syndicat défend l'idée que l'action collective permet de construire l'avenir de l'édition. Le SNE défend le droit d'auteur, la liberté de publication, le principe de prix unique du livre, la diversité culturelle ; il contribue à la promotion du livre et de la lecture. Au sein du SNE, le groupe Jeunesse, qui réunit près de 60 maisons d’édition, s’est donné pour objectif de promouvoir collectivement la littérature de jeunesse.



A propos de Enfance Majuscule :

Créée en 1936 par le journaliste Alexis Danan, l’association Enfance majuscule agit pour la défense des droits de l’enfant, dans une optique de dépistage, de prise en charge, de prévention, d’information et de sensibilisation. Composée de bénévoles d’horizons divers, Enfance Majuscule se bat au quotidien, avec l’aide de nombreux partenaires, pour la promotion de la Bientraitance à l’égard des enfants dans tous les domaines. L’association se mobilise pour intervenir sur les textes en préparation concernant l'enfance et ses droits. Elle publie des livres et des dossiers d’information, elle organise des colloques, et le Prix Média récompensant les émissions télévisées sur la protection de l’enfance. Trois grands parrains soutiennent l’association : Michel Cymes, Richard Berry et Boris Cyrulnik.



A propos de TF1 Initiatives

Et si on changeait les choses ? En tant que premier groupe média, nous avons des responsabilités, et beaucoup d’envies. Solidarité, diversité, société durable : depuis toujours, nous agissons.

TF1 Initiatives, ce sont ces actions qui nous rassemblent. Pour les découvrir et partager des #ONDESPOSITIVES, rassemblons-nous : @TF1INITIATIVES