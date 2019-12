CONCOURS TFOU D’ANIMATION 2019 : Lauréats du Prix 2019

Avec le thème de cette année « Mon Imagination, c’est ma récréation », le prix récompense le scénario d’un film d’animation à l’attention des 6-10 ans.

Le Prix 2019 TFOU d’ANIMATION a été décerné, à Nicolas Le Nevé, auteur du scénario Un long trajet.

Pour cette 6ème édition, le taux de participation a battu tous les records puisque 155 projets ont été reçus cette année, prouvant la popularité toujours grandissante de ce concours.

Le jury était composé de Mathilde Maraninchi et Fabienne Gambrelle, scénaristes, administratrices déléguées à l’animation (SACD), de Patricia Chalon et Danièle Ikidbachian (Enfance Majuscule), de Thierry Magnier, président du groupe Jeunesse (SNE), de Emmanuèle Pétry-Sirvin et Jean-Baptiste Wery, producteurs (Dandelooo) et de l’équipe artistique jeunesse de TF1 : Stéphane Chéreau, Fatoumata Diallo, Stéphanie Fourneraut, Stéphanie Gerthoffert, Yann Labasque, Sonia Le Caillec et Anne-Sophie Perrine.

Avec le thème de cette année « Mon Imagination, c’est ma récréation », le prix récompense le scénario d’un film d’animation à l’attention des 6-10 ans visant à promouvoir les bienfaits de l’imagination et rappelant qu’elle permet de façon aussi simple qu’extraordinaire de s’amuser, seul ou à plusieurs, de lutter contre l’ennui et de développer sa créativité.

Le jury a tenu à récompenser le scénario Un long trajet de Nicolas Le Nevé pour avoir su répondre avec brio à la thématique 2019. Ce scénario a remporté l’adhésion quasi-unanime des membres du jury par son ton à la fois juste, tendre et amusant, en parfaite adéquation avec le public visé d’enfants de 6 à 10 ans.

Nicolas Le Nevé « espère que cette histoire pourra rappeler aux enfants qu’il n’y a pas besoin de grand-chose pour s’imaginer loin, et prendre part à d’incroyables aventures ». La thématique « Mon imagination, c’est ma récréation » a trouvé un écho tout particulier chez le scénariste qui ne se souvient pas s’être ennuyé lorsqu’il était enfant : « Dès que je me retrouvais sans activité, j’inventais une histoire, utilisant tout ce qui se trouvait autour de moi comme décor à mes aventures. […] Les trajets en voiture étaient pourtant un challenge : on y restait attaché pendant des heures, sans écran à l’époque, en essayant de rester calme. On ne pouvait compter que sur notre bonne vieille imagination pour nous évader et tenter de survivre au trajet. »

Le prix d’une valeur de 2 000 € sera remis par la SACD au lauréat.

Après la remise du Prix TFOU d’ANIMATION, et avec le soutien du réseau RECA (réseau des écoles de cinéma et d’animation), un appel à talents est lancé jusqu’au 15 février 2020 auprès des jeunes diplômés d’écoles d’animation formés à la technique 2D, pour sélectionner le réalisateur du film dont le nom sera désigné le 1er mars 2020.

Toutes les modalités de participation à l’appel à talents sont disponibles dans sur MyTF1 avec des relais sur les sites MyTF1.fr, sur le site de la SACD (www.sacd.fr) et du RECA ( https://www.reca-animation.com/).

Cette année encore, la production du film de 1’30’’ sera assurée par le producteur Dandelooo à partir de mars 2020 et sera financée conjointement par le groupe TF1 et la SACD, avec une fois encore une participation de TF1 Initiatives. Le film lauréat sera diffusé sur TFOU au sein de l’écosystème TFOU et sur les plateformes partenaires du concours à partir de juin 2020.

A propos de TFOU :

TFOU, case jeunesse de TF1, est le programme TV préféré des enfants de 4-10 ans en France. Chaque année, TFOU propose plus de 750 heures de programmes jeunesse sur son antenne. Sur la saison 2018/2019, TFOU a réalisé d’excellentes performances touchant en moyenne 24.2% de pda sur les enfants de 4-10 ans (Source Médiamétrie 2018 / 2019).

À propos de la SACD :

Présidée par Sophie Deschamps et dirigée par Pascal Rogard, la SACD fondée en 1777 par Beaumarchais et co-gérée depuis par les auteurs qui en sont membres, représente près de 55 000 autrices et auteurs de l’audiovisuel, de l’animation, du cinéma, de la création numérique et du spectacle vivant. Elle gère et défend collectivement leurs droits, met à leur disposition un grand nombre de services, les accompagne dans leur vie professionnelle et soutient, grâce au dispositif de rémunération pour copie privée, la création contemporaine et la diffusion des œuvres. La SACD est par ailleurs très impliquée dans la défense de la diversité culturelle et est présente dans les instances nationales et internationales pour protéger les auteurs et leurs œuvres, défendre leur statut et leurs conditions de rémunération.

Partenaires :

À propos du SNE :

Le Syndicat national de l'édition (SNE), présidé par Vincent Montagne et dirigé par Pierre Dutilleul, est l'organe professionnel représentatif des éditeurs. Avec plus de 720 éditeurs adhérents, le syndicat défend l'idée que l'action collective permet de construire l'avenir de l'édition. Le SNE défend le droit d'auteur, la liberté de publication, le principe de prix unique du livre, la diversité culturelle ; il contribue à la promotion du livre et de la lecture. Au sein du SNE, le groupe Jeunesse, qui réunit près de 60 maisons d’édition, s’est donné pour objectif de promouvoir collectivement la littérature de jeunesse.



A propos de Enfance Majuscule :

Créée en 1936 par le journaliste Alexis Danan, l’association Enfance majuscule agit pour la défense des droits de l’enfant, dans une optique de dépistage, de prise en charge, de prévention, d’information et de sensibilisation. Composée de bénévoles d’horizons divers, Enfance Majuscule se bat au quotidien, avec l’aide de nombreux partenaires, pour la promotion de la Bientraitance à l’égard des enfants dans tous les domaines. L’association se mobilise pour intervenir sur les textes en préparation concernant l'enfance et ses droits. Elle publie des livres et des dossiers d’information, elle organise des colloques, et le Prix Média récompensant les émissions télévisées sur la protection de l’enfance. Trois grands parrains soutiennent l’association : Michel Cymes, Richard Berry et Boris Cyrulnik.



A propos de TF1 Initiatives

Et si on changeait les choses ? En tant que premier groupe média, nous avons des responsabilités, et beaucoup d’envies. Solidarité, diversité, société durable : depuis toujours, nous agissons.

TF1 Initiatives, ce sont ces actions qui nous rassemblent. Pour les découvrir et partager des #ONDESPOSITIVES, rassemblons-nous : @TF1INITIATIVES