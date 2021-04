CONCOURS TFOU D'ANIMATION 2021 : Les lauréats

Mathilde Belin et Marie Seurin Lauréates du Prix 2021 pour « Alliés »

Le Prix 2021 TFOU d’ANIMATION a été remis le 1er avril à Mathilde Belin et Marie Seurin, autrices du scénario Alliés.

Sous le thème « Solidaires pour changer d’ère », le prix récompense cette année le scénario d’un film d’animation à l’attention des 6-10 ans visant à encourager la solidarité, dans un contexte où nous avons plus que jamais besoin de nous entraider, pour mieux construire le monde de demain.

Pour cette 7ème édition, le taux de participation a une fois de plus prouvé la popularité de ce concours, puisque 137 scénarios ont été envoyés.

Le jury était composé de Mathilde Maraninchi et Fabienne Gambrelle, scénaristes, administratrices déléguées à l’Animation (SACD), de Patricia Chalon et Danièle Ikidbachian (Enfance Majuscule), de Thierry Magnier, président du groupe Jeunesse (SNE), d’Emmanuèle Pétry-Sirvin et Jean-Baptiste Wery, producteurs (Dandelooo) et de l’équipe artistique Jeunesse de TF1 : Stéphane Chéreau, Stéphanie Gerthoffert, Adèle Heynemann, Yann Labasque, Sonia Le Caillec, Anne-Sophie Perrine et Jeremy Roussay.

Le jury a tenu à récompenser cette année le scénario Alliés de Mathilde Belin et Marie Seurin pour avoir su répondre avec brio à la thématique de 2021, « Solidaires pour changer d’ère ». Ce scénario a remporté l’adhésion quasi-unanime des membres du jury. Les autrices ont traité le thème avec justesse et inventivité dans une histoire construite, tout en gardant un ton adapté aux enfants de 6 à 10 ans. Le jury a été particulièrement sensible à la manière dont Mathilde Belin et Marie Seurin ont su imaginer, dans un format aussi court, des personnages très attachants. Le scénario d’Alliés s’est notamment distingué par le fait que l’élan de solidarité qu’il raconte, original et touchant, est initié par deux enfants.

Avec Alliés, Mathilde Belin et Marie Seurin ont voulu parler « de ces petites idées qui embellissent un quotidien ». Dans le contexte actuel, la thématique « Solidaires pour changer d’ère » a trouvé un écho tout particulier chez ces deux jeunes scénaristes. A travers l’histoire d’une petite fille qui organise un système de liens pour offrir un cadeau à son voisin, elles nous racontent également que tous ces voisins « tissent aussi ces liens invisibles de solidarité qui les poussent à ouvrir enfin leur fenêtre, à s’ouvrir à l’autre, celui qui vit juste en face et qu’on ne regardait pas. »

Le prix d’une valeur de 2 100 € brut sera remis par la SACD aux lauréates.

Après la remise du Prix TFOU d’ANIMATION, et avec le soutien du réseau RECA (Réseau des Ecoles de Cinéma et d’Animation), un appel à talents est lancé jusqu’au 30 avril 2021 auprès des jeunes diplômés d’écoles d’animation formés à la technique 2D, pour sélectionner le réalisateur du film qui sera désigné le 20 mai 2021.

Toutes les modalités de participation à l’appel à talents sont disponibles dans TFOU sur MyTF1 avec des relais sur les sites MyTF1.fr, sur le site de la SACD (www.sacd.fr) et du RECA (https://www.reca-animation.com/).

Cette année encore, la production du film de 1’30’’ sera assurée par le producteur Dandelooo à partir de mai 2021 et sera financée conjointement par le Groupe TF1 et la SACD. Le film lauréat sera diffusé sur TFOU au sein de l’écosystème TFOU et sur les plateformes partenaires du concours à partir de septembre 2021.

A propos de TFOU :

TFOU, case jeunesse de TF1, est le programme TV préféré des enfants de 4-10 ans en France. Chaque année, TFOU propose plus de 750 heures de programmes jeunesse sur son antenne. Sur l’année 2020, TFOU a réalisé d’excellentes performances touchant en moyenne 28% de pda sur les enfants de 4-10 ans (Source Médiamétrie 2020 hors vacances scolaires).

À propos de la SACD :

Présidée par Jean-Xavier de Lestrade, auteur, et dirigée par Pascal Rogard, directeur général, la SACD fondée en 1777 par Beaumarchais appartient aux auteurs qui en sont membres. Elle représente plus de 55 000 autrices et auteurs du spectacle vivant, du cinéma, de l’audiovisuel et de la création numérique. Elle gère et défend collectivement leurs droits, met à leur disposition un grand nombre de services, les accompagne dans leur vie professionnelle et soutient, grâce au dispositif de rémunération pour copie privée, la création contemporaine et la diffusion des œuvres. La SACD est par ailleurs très impliquée dans la défense de la diversité culturelle et est présente dans les instances nationales et internationales pour protéger les auteurs et leurs œuvres, défendre leur statut et leurs conditions de rémunération. Depuis le début de la crise sanitaire, la SACD a mis en place 3 fonds d’urgence, dont un spécifique pour les auteurs de télévision, cinéma, animation et web impactés par la crise du Covid-19, financé par le CNC. Plus d’informations sur www.sacd.fr.

Partenaires :

À propos du SNE :

Le Syndicat national de l'édition (SNE), présidé par Vincent Montagne et dirigé par Pierre Dutilleul, est l'organe professionnel représentatif des éditeurs. Avec plus de 720 éditeurs adhérents, le syndicat défend l'idée que l'action collective permet de construire l'avenir de l'édition. Le SNE défend le droit d'auteur, la liberté de publication, le principe de prix unique du livre, la diversité culturelle ; il contribue à la promotion du livre et de la lecture. Au sein du SNE, le groupe Jeunesse, qui réunit près de 60 maisons d’édition, s’est donné pour objectif de promouvoir collectivement la littérature de jeunesse.



A propos de Enfance Majuscule :

Créée en 1956, l’association Enfance majuscule agit pour la défense des droits de l’enfant, dans une optique de dépistage, de prise en charge, de prévention, d’information et de sensibilisation. Composée de bénévoles d’horizons divers, Enfance Majuscule se bat au quotidien, avec l’aide de nombreux partenaires, pour la promotion de la Bientraitance à l’égard des enfants dans tous les domaines. L’association se mobilise pour intervenir sur les textes en préparation concernant l'enfance et ses droits. Elle publie des livres et des dossiers d’information, elle organise des colloques, et le Prix Média récompensant les émissions télévisées sur la protection de l’enfance. Le parrain d’Enfance Majuscule est Michel Cymes.

Le groupe TF1, engagé depuis toujours

En tant que premier groupe média, le Groupe TF1 s'engage à mettre la puissance de ses antennes et de ses réseaux sociaux au service de grandes causes, et à inviter le public à agir aux côtés des associations. Mise à disposition d'espaces publicitaires, reversement de gains issus des jeux et partage du savoir-faire audiovisuel, le Groupe accompagne de nombreuses associations tout au long de l'année.

