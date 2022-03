Concours TFOU d’animation 2022 - Emeline PENET , réalisatrice du film « La Nature, C’est Notre Grande Aventure »

Après la remise du Prix TFOU d’ANIMATION en janvier 2022, décerné à Laetitia Salsano, autrice du scénario « Haut Perché », un appel à talents Réalisation a été lancé auprès des jeunes diplômés .

Le choix de l’édition 2022 de l’appel à projet Réalisation s’est porté sur Emeline Penet, diplômée de l’EMCA (Ecole des Métiers du Cinéma d'Animation), choisie pour réaliser le film d’1 mn 30 « Haut Perché », produit par la société Dandelooo et cofinancé par le groupe TF1 et la SACD.



Ce film, à partir du scénario de Laetitia Salsano, a pour objectif est d’encourager les enfants à aller dans la nature, pour y vivre une aventure vivifiante, emplie de rires et à aimer la Nature pour la protéger d’autant mieux.



« Nous avons été séduits par les propositions graphiques d’Emeline, par sa sensibilité et sa technique originale qui allie l’encre et le numérique. L’encre est apparue comme une matière vivante, mouvante, très adaptée pour représenter la nature » précisent Yann Labasque, directeur des programmes jeunesse de TF1 et Anne-Sophie Perrine, conseillère artistique et coordinatrice de l’édition 2022 du Concours TFOU d’Animation.



« Chez Dandelooo nous avons été charmés par l’originalité et la fraîcheur de la proposition d’Emeline qui reflètent son talent et son enthousiasme. Nous sommes heureux de pouvoir l’accompagner dans la création de cette ode à la Nature et fiers d’avoir la confiance renouvelée de TF1 pour la 4 ème année » confirment les coproducteurs Jean-Baptiste Wery, Emmanuèle Pétry et Agnès Gustin de Carolis.



Le film lauréat sera diffusé sur TFOU au sein de l’écosystème TFOU et sur les plateformes partenaires du concours à partir de juin 2022.

TFOU - DANDELOO - SACD

Partenaires : USHUAI TV - SNE - TF1 - TFOU MAX