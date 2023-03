CONCOURS TFOU D’ANIMATION 2023 Loïc LASNE Lauréat du Prix 2023 pour « DEUX POINTS, C’EST TOUT ! »

Le Prix 2023 TFOU d’ANIMATION en partenariat avec la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), a été remis à Loïc Lasne, auteur du scénario Deux Points, c’est tout !

Autour du slogan « Se moquer, c’est tricher : être gentil, c’est bien joué ! » le prix récompense cette année le scénario d’un film d’animation visant à sensibiliser les enfants aux dangers du harcèlement scolaire et aux vertus de la gentillesse.



Pour cette 9ème édition, 140 scenarii ont été adressés au jury, composé de Virginie Jallot et Eric Rondeaux, scénaristes, administrateurs déléguées à l’animation (SACD), de Patricia Chalon et Danièle Ikidbachian de l’association Enfance Majuscule, d’Emmanuèle Pétry-Sirvin et Jean-Baptiste Wery, producteurs (Dandelooo), et de l’équipe artistique Jeunesse de TF1 : Yann Labasque, Stéphane Chéreau, Stéphanie Gerthoffert, Anne-Sophie Perrine, Sonia Le Caillec, Katia Lucas, Aline Crétinoir et Ludovic Dague.



Le jury a tenu à récompenser cette année le scénario Deux Points, c’est tout ! de Loïc Lasne pour avoir su répondre avec intelligence à la thématique de 2023. Dans un univers qui séduira les plus petits comme les plus grands, Loïc est parvenu à rappeler avec humour, espièglerie et originalité que les moqueries subies dans une cour de récréation n’étaient pas inéluctables. Et que souvent, les petits actes de gentillesse, qui pourraient paraitre anodins, amènent de grands changements. Même entre deux coccinelles !

Nul doute que ce scénario lauréat devrait inciter les enfants à adopter la gentillesse comme valeur essentielle du bien vivre ensemble, leur donner des clés de réflexion face aux situations de harcèlement scolaire, qu’ils en soient à l’origine ou simples témoins.



Le prix d’une valeur de 2 100 € brut sera remis par la SACD au lauréat.



Cette année encore, le groupe TF1 et la SACD participeront à hauteur de 20 000€ à la production du court métrage assurée par le producteur Dandelooo à partir d’avril 2023. Le film de 1’30’’ sera diffusé à l’antenne, au sein de l’écosystème TFOU et sur les plateformes partenaires du concours dans le courant de l’été 2023.