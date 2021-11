Concours TFOU d'Animation - Edition 2022

CONCOURS TFOU D'ANIMATION - 2022 : « LA NATURE, C’EST NOTRE GRANDE AVENTURE »

TFOU et la SACD, co-organisateurs du Concours de scénarios TFOU d’ANIMATION, dévoilent le thème de cette 8e édition.

Cette année, les participants sont invités à déployer leur créativité afin de promouvoir la nature et ses bienfaits auprès des enfants illustrés par le slogan « LA NATURE, C’EST NOTRE GRANDE AVENTURE ». L’ambition de cette thématique est de présenter la nature comme terrain de jeu collectif extraordinaire, qui offre un espace de liberté pour découvrir et explorer, et qui permet le développement des sens et de la motricité.

La sensibilisation à la nature et à sa préservation est un enjeu important à défendre et qui mobilise la jeunesse du monde entier, néanmoins il apparaît que les enfants sont de plus en plus sédentaires, passant plus de temps à l’intérieur qu’à l’extérieur, souvent face à des écrans. Par ailleurs, si l’on souhaite que les enfants deviennent des acteurs de la protection de l’environnement, il semble indispensable de commencer par leur montrer le plaisir à être dans la nature. Si les enfants développent un lien concret et affectif avec la nature, cela devrait leur permettre de sentir que la nature fait partie d’eux, qu’ils font partie d’elle et qu’il va de soi de la protéger.

Autour du slogan « LA NATURE, C’EST NOTRE GRANDE AVENTURE », les autrices et auteurs participants devront ainsi écrire le scénario d’un film d’1 minute 30 secondes maximum, destiné à une population mixte d’enfants de 6 à 10 ans. Ce film devra raconter une histoire forte, offrant une promesse de divertissement, dans un traitement original et fantaisiste, en cohérence avec la ligne éditoriale et le ton humoristique et espiègle de TFOU.

Plusieurs critères seront déterminants : qualités scénaristiques, adéquation avec le public ciblé, capacité à déployer un imaginaire fort en lien avec le slogan, de manière ludique, sans être ni trop démonstratif, ni trop réaliste, ni trop bavard.

Le scénario lauréat sera choisi par un jury composé de professionnels de TFOU et de la SACD, des partenaires du concours : USHUAIA TV, TF1 INITIATIVES, le SNE et la société de production DANDELOOO. À l’occasion de la remise du Prix TFOU d’ANIMATION qui se déroulera le jeudi 27 janvier, le lauréat recevra un prix d’un montant de 2 100 € bruts dotés par la SACD.

Une fois le scénario récompensé, un appel à talents sera lancé auprès des jeunes diplômés d’écoles d’animation appartenant notamment au réseau RECA (Réseau des Écoles de Cinéma et d’Animation, qui comprend 28 écoles) pour choisir le réalisateur du film.

Comme l’édition précédente, la production du film sera assurée par le producteur Dandelooo.

Elle débutera le 7 mars 2022 et sera financée conjointement par le groupe TF1 et la SACD, à hauteur de 20 000 euros, et avec pour la 4e année consécutive, une participation de TF1 Initiatives. Le film lauréat sera révélé sur TFOU et dans l’écosystème de la chaîne dès juin 2022.

Toutes les modalités de participation au concours sont disponibles ici .

A propos de TFOU :

TFOU, case jeunesse de TF1, est le programme TV préféré des enfants de 4-10 ans en France. Chaque année, TFOU propose plus de 750 heures de programmes jeunesse sur son antenne. Sur l’année 2021, TFOU a réalisé d’excellentes performances touchant en moyenne 35% de pda sur les enfants de 4-10 ans (Source Médiamétrie : depuis janvier 2021 hors vacances scolaires).

À propos de la SACD :

Présidée par Jean-Xavier de Lestrade, auteur, et dirigée par Pascal Rogard, directeur général, la SACD est la plus ancienne société d’auteurs au monde, fondée en 1777 par Beaumarchais, elle appartient aux auteurs qui en sont membres. Elle représente plus de 55 000 autrices et auteurs de l’audiovisuel, du cinéma, de la création numérique et du spectacle vivante. Elle gère et défend collectivement leurs droits, met à leur disposition un grand nombre de services, les accompagne dans leur vie professionnelle et soutient, grâce au dispositif de rémunération pour copie privée, la création contemporaine et la diffusion des œuvres. La SACD est par ailleurs très impliquée dans la défense de la diversité culturelle et est présente dans les instances nationales et internationales pour protéger les auteurs et leurs œuvres, défendre leur statut et leurs conditions de rémunération. Depuis le début de la crise sanitaire, la SACD gère les fonds d’urgence sectoriels pour les auteurs et autrices de ses répertoires. Plus d’informations sur www.sacd.fr.

À propos du SNE :

Le Syndicat national de l'édition (SNE), présidé par Vincent Montagne et dirigé par Pierre Dutilleul, est l'organe professionnel représentatif des éditeurs. Avec plus de 720 éditeurs adhérents, le syndicat défend l'idée que l'action collective permet de construire l'avenir de l'édition. Le SNE défend le droit d'auteur, la liberté de publication, le principe de prix unique du livre, la diversité culturelle ; il contribue à la promotion du livre et de la lecture. Au sein du SNE, le groupe Jeunesse, qui réunit près de 60 maisons d’édition, s’est donné pour objectif de promouvoir collectivement la littérature de jeunesse.

A propos de Ushuaia TV :

Seule chaîne 100% dédiée à la protection de la planète, une thématique plus que jamais au cœur des préoccupations des Français, Ushuaïa TV a fêté ses 15 ans en 2020. A travers un panel riche et varié de documentaires, magazines et films de cinéma, la chaîne s’adresse à tous les esprits curieux et invite à explorer le monde, à en découvrir la beauté inépuisable, mais aussi et surtout à en préserver les merveilles et les peuples. Distribuée dans plus de 30 pays et reçue par plus de 16 millions de foyers abonnés, la chaîne touche chaque mois 3,5 millions de téléspectateurs.

Plus d’informations sur ushuaiatv.fr

La société durable, un des piliers majeurs de la politique RSE du Groupe TF1

Depuis plus de 15 ans, le Groupe TF1 est un acteur média engagé en faveur de l’environnement et de la transition écologique. En tant que groupe média leader qui touche chaque jour plusieurs millions de téléspectateurs, nous souhaitons nous positionner en acteur et moteur du changement, en participant activement à la construction d’une société plus solidaire, plus inclusive et plus durable. A travers nos contenus ou par le biais de notre démarche de responsabilité sociétale, nous nous engageons à inspirer positivement la société.

Découvrez nos actions : https://www.groupe-tf1.fr/fr/engagements-rse/nos-actions