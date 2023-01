Concours TFOU d'animation - Edition 2023 « SE MOQUER, C’EST TRICHER ; ÊTRE GENTIL, C’EST BIEN JOUÉ ! ».

Pour cette 9e édition, les participants pourront déployer leur créativité et leur talent afin de sensibiliser les enfants aux dangers du harcèlement scolaire et aux vertus de la gentillesse autour du slogan « SE MOQUER, C’EST TRICHER ; ÊTRE GENTIL, C’EST BIEN JOUÉ ! ».



Souvent galvaudées ou perçues comme un aveu de faiblesse, la gentillesse et la bienveillance sont des valeurs essentielles du vivre-ensemble, et ce dès le plus jeune âge. Dans les cours de récréation où les moqueries répétitives peuvent causer plus de tort qu’il n’y parait, il nous semble essentiel de veiller à ce que les enfants soient conscients de leur capacité à interrompre par eux-mêmes ce cercle de méchanceté. Ce concours d’écriture a donc pour vocation d’apporter des clés de réflexion au public des 4-10 ans, qu’ils soient à l’origine de ces moqueries ou simples témoins de celles-ci.



Autour de ce slogan « SE MOQUER, C’EST TRICHER ; ÊTRE GENTIL, C’EST BIEN JOUÉ !», les autrices et auteurs participants devront ainsi écrire le scénario d’un film d’1 minute 30 secondes maximum, destiné à une population mixte d’enfants de 6 à 10 ans. Ce film devra raconter une histoire forte, offrant une promesse de divertissement, dans un traitement original et fantaisiste, en cohérence avec la ligne éditoriale et le ton humoristique et espiègle de TFOU.



Plusieurs critères seront déterminants : qualités scénaristiques, adéquation avec le public ciblé, capacité à déployer un imaginaire fort en lien avec le slogan, de manière ludique, sans être ni trop démonstratif, ni trop réaliste, ni trop bavard.



Le scénario lauréat sera choisi par un jury composé de professionnels de TFOU et de la SACD, des partenaires du concours : TF1 INITIATIVES, l’association ENFANCE MAJUSCULE et la société de production DANDELOOO. À l’occasion de la remise du Prix TFOU d’ANIMATION qui se déroulera le mardi 14 mars 2023, le lauréat recevra un prix d’un montant de 2 100 € bruts dotés par la SACD.

Une fois le scénario récompensé, la production du film sera assurée cette année encore par le producteur Dandelooo. Elle sera soutenue financièrement par le groupe TF1 et la SACD, à hauteur de 20 000 euros, et avec, pour la 4e année consécutive, la participation de TF1 Initiatives. Le film lauréat sera diffusé sur TFOU et dans l’écosystème de la chaîne au cours du second semestre 2023.

Toutes les modalités de participation au concours sont disponibles ici, sur les réseaux sociaux du groupe TF1 et des partenaires du Prix.

A propos de TFOU :

TFOU, case jeunesse de TF1, est le programme TV préféré des enfants de 4-10 ans en France. Chaque année, TFOU propose plus de 750 heures de programmes jeunesse sur son antenne. Sur l’année 2022, TFOU a réalisé d’excellentes performances touchant en moyenne 36% de pda sur les enfants de 4-10 ans (Source Médiamétrie : depuis janvier 2022 hors vacances scolaires).

À propos de la SACD :

Présidée par Anne Rambach, autrice, et dirigée par Pascal Rogard , directeur général, la SACD est la plus ancienne société d’auteurs au monde. Fondée en 1777 par Beaumarchais, elle appartient aux auteurs et autrices qui en sont membres. Elle représente plus de 60 000 autrices et auteurs de création numérique, audiovisuel, cinéma, radio, podcast et spectacle vivant. Elle gère et défend collectivement leurs droits, met à leur disposition de nombreux services, leur offre des espaces de travail, les conseille dans leur accès à leurs droits sociaux ou les questions liées à leur statut d’auteur... Elle soutient par ailleurs, grâce au dispositif de « rémunération pour copie privée », la création contemporaine et la diffusion des œuvres.

La société durable, un des piliers majeurs de la politique RSE du Groupe TF1

Depuis plus de 15 ans, le Groupe TF1 est un acteur média engagé en faveur de l’environnement et de la transition écologique. En tant que groupe média leader qui touche chaque jour plusieurs millions de téléspectateurs, nous souhaitons nous positionner en acteur et moteur du changement, en participant activement à la construction d’une société plus solidaire, plus inclusive et plus durable. A travers nos contenus ou par le biais de notre démarche de responsabilité sociétale, nous nous engageons à inspirer positivement la société.

Découvrez nos actions : https://www.groupe-tf1.fr/fr/engagements-rse/nos-actions