DIFFUSION DU FILM LAURÉAT DU CONCOURS TFOU D’ANIMATION 2018/2019

Co-écriture : Anne-Lise Deffoux / Anton Likiernik - « Les Malheurs de Monsieur Renard » Réalisation : Sarah Salard Production : DANDELOO

À partir du mardi 11 juin, TFOU diffusera, sur son antenne et sur l’ensemble de son écosystème, « Haut les mots, bas les mains », film-lauréat (1’30’’) de la 5ème édition du concours de scénario TFOU d’ANIMATION, co-organisée par TFOU et la SACD, en partenariat avec le SNE et l’association Enfance Majuscule. Le film lauréat sera également accessible sur les plateformes partenaires du concours à partir de juin 2019.



Lors de la soirée du 13 décembre 2018, Anne-Lise Deffoux et Anton Likiernik, co-auteurs du scénario « Les Malheurs de Monsieur Renard », se sont vu remettre un prix de 4 000 € par la SACD pour avoir su répondre avec humour et justesse à la thématique 2018. Leur scénario a remporté l’adhésion du jury par son ton espiègle et ludique et par son adéquation avec la cible visée d’enfants de 6 à 10 ans.



Suite à un appel à talents, lancé en décembre 2018, auprès des jeunes diplômés d’écoles d’animation formés à la technique 2D, (appartenant notamment au réseau RECA (réseau des écoles de cinéma et d’animation), c’est Sarah Salard, diplômée de l’Ecole Georges Méliès, qui a été désignée fin février 2019 pour la réalisation du court-métrage adapté du scénario-lauréat.



Co-financée par la SACD et le groupe TF1 à hauteur de 18 000 €, la production du film a débuté en mars 2019 chez Dandeloo, société de production et de distribution créée par Jean-Baptiste Wery et Emmanuèle Pétry-Servin.





Pour Yann Labasque, directeur des programmes jeunesse chez TF1 « Nous sommes ravis de cette nouvelle édition du concours TFOU d’Animation, où nous avons, à la fois, révélé des talents d’écriture, si importants au service de bonnes histoires et pour la première fois, enrichi le concours d’une 2e phase d’appel à talents sur la filière image pour associer un jeune réalisateur au projet. C’est une réelle satisfaction d’avoir provoqué cette rencontre et accompagné l’association de ces deux auteurs talentueux que sont Anne-Lise Deffoux / Anton Likiernik, avec Sarah Salard , jeune réalisatrice issue de l’école Georges Méliès et la société de production Dandeloo. »



« Remporter le concours TFOU d'Animation a été une belle surprise pour nous en tant que jeunes auteurs » précisent les lauréats scénaristes Anne-Lise Deffoux et Anton Likiernik. « Nous écrivons à quatre mains depuis quelques années mais c’est la première fois que nous nous lancions dans un projet d’animation. Séduits par le thème et la liberté de ton, nous nous sommes amusés à imaginer cette courte histoire destinée aux plus jeunes et qui véhicule, avec humour et légèreté, un message de tolérance. Nous remercions la SACD, TF1 et Sarah Salard , la réalisatrice, qui a apporté au scénario beaucoup de poésie et d’originalité. »



Jean-Baptiste Wéry, producteur de Dandeloo renchérit « Nous sommes très heureux d’avoir produit le film « Les Malheurs de Monsieur Renard » et remercions sincèrement Yann Labasque, Anne-Sophie Perrine et toute l’équipe de TFOU pour leur confiance. TFOU d’Animation est un petit îlot de fraîcheur pour un producteur. Nous aimons travailler sur des thèmes qui questionneront les enfants dans leur quotidien et nous aimons accompagner les jeunes talents. Anton Likiernik et Anne-Lise Deffoux, qui découvraient l’animation, ont proposé une belle histoire qui convoque intelligemment l’imaginaire des enfants. Sarah Salard a confirmé ce que nous avions perçu au moment de choisir son projet de réalisation : une artiste talentueuse, passionnée et d’une grande générosité. On ressent bien tout cela dans le film ce qui est une grande satisfaction pour nous. Souhaitons qu’un maximum de jeunes spectateurs puisse en profiter et une longue vie à TFOU d’Animation. »



Les auteurs délégués à l’animation du conseil d’administration de la SACD Mathilde Maraninchi et Eric Rondeaux soulignent combien « la SACD est particulièrement heureuse d'accompagner TF1 depuis 2015 pour ce prix TFOU qui donne une chance à de jeunes auteurs d'être remarqués et d'avoir une œuvre diffusée ! C'est une précieuse tribune qui peut influencer une carrière ! L'innovation de 2018 permettant à un ou une jeune diplômé(e) d'une des écoles d'animation du réseau RECA de réaliser le projet lauréat vient tout naturellement compléter l'intérêt de ce prix. Nous sommes persuadés que grâce au talent de Sarah, Anne-Lise et Anton , la malice de Monsieur Renard va séduire le jeune public et l'inciter à préférer les mots aux mains ! »